GLP ya te había informado previamente sobre las denuncias de “contrataciones oscuras” por parte del Ejecutivo municipal en el distrito de Campana, que gobierna Sebastián Abella, y también sobre las acusaciones de que el intendente lleva adelante una gestión que es “puro marketing”.

Pero ahora, directamente, Abella es señalado como un “miserable” por “usar políticamente” nada menos que un femicidio. Quien realiza esta dura acusación es la concejal Paola Garello, del Frente de Todos, que en diálogo con este medio apuntó al “oscurantismo” del jefe comunal.

–¿Cómo analiza en términos políticos el avance de la gestión de Sebastián Abella en la ciudad? ¿Lo nota más preocupado al intendente, quizás, por el 2023 que por gestionar por y para los vecinos de la ciudad?

Lamentablemente es así. Abella, en esta sintonía de oscurantismo y de esconder información que debería ser pública para todos los vecinos, nos viene gobernando en este 2022 como si ya estuviera en una campaña política, sin importarle las necesidades de los vecinos. Hace no mucho tiempo, en Campana, se paseaba con Horacio Rodrí­guez Larreta, con Diego Santilli, con Marí­a Eugenia Vidal, y ahora, la semana pasada, estuvo el expresidente Macri, visitando no sólo la costanera, que se pagó con fondos de la Nación, sino también visitando la escuela privada Roca, donde se los vio haciendo política con alumnos de secundaria.

La verdad que es lamentable que, teniendo tamaña responsabilidad y habiendo sido elegido por los vecinos y vecinas de Campana, el intendente ya haya comenzado esta campaña política, en vez de atender las necesidades y las urgencias de los ciudadanos de Campana. Y desde hace años viene tratando de esquivar su responsabilidad, echándole culpas al presidente Alberto Fernández o al gobernador Axel Kicillof. Podemos dar muchos ejemplos de eso. En educación, nosotros en la última rendición de cuentas encontramos que no se usó un fondo educativo de 300 millones, y este año empezaron con una campaña de desprestigio a la educación pública y a todos los esfuerzos que venía haciendo el gobernador Kicillof frente ‍a la desinversión y el aniquilamiento de la educación pública que había llevado adelante Vidal. Así que es lamentable que el intendente, en vez de estar gobernando, esté de campaña política previa al 2023, que falta mucho.

–¿Cuáles son las urgencias de los vecinos de Campana?

Hay urgencias en varios temas centrales, que nos parecen muy importantes, que tienen que ver con la educación, con la salud pública local y por supuesto, con la seguridad. Hace muy poco ocurrió un femicidio en la ciudad de Campana, que espantó a todo el país, porque fue noticia nacional, y lamentablemente el intendente ha utilizado este hecho gravísimo y lamentable, que conmocionó a toda la ciudadanía, para hacer una campaña política de desprestigio y persecución a opositores a su gobierno.

–Está haciendo mención al crimen de Alejandra Abbondanza, vecina de la ciudad. Lo que usted repudió en redes sociales es la “miserabilidad” del intendente al “utilizar políticamente” este lamentable hecho.

Sí, es lamentable que se utilicen hechos tan sensibles para la comunidad, que no tienen una ideología política. Toda la comunidad salió a expresar repudio principalmente, pero también acompañamiento a la familia en una exigencia de justicia. El intendente, de forma miserable y sin moral alguna, utilizó ese hecho para enjuiciarnos y catalogarnos como protectores de asesinos y acusarnos de facilitar la inseguridad en Campana. Nos vimos obligados a responder sobre esos dichos. Esa mañana salió el presidente de su bloque en el Concejo Deliberante, como portavoz del intendente, pero al mediodía ya estaba el intendente en sintonía, en tándem mediático, emitiendo expresiones falaces, mentirosas, y con una moralidad absolutamente cuestionable, utilizando un femicidio para hacer campaña política. Obviamente, la idea de él era pegarle al gobernador, cuando claramente no es responsabilidad del gobernador.

–¿Qué mensaje les quiere dejar a los vecinos y las vecinas de la ciudad de Campana?

Cuando ocurrió el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto el oficialismo como la oposición en Campana habíamos hecho un pacto de no violencia entre las fuerzas políticas, en esto que estmaos visibilizando en algunos medios de comunicación y en redes sociales, que tiene que ver con la violencia política que se está viviendo. Habíamos llegado a un acuerdo de expresarnos respetuosamente, desde las ideas, desde posicionamientos que no dañaran ni generaran odio. Horas más tarde, lamentablemente, siguieron con una comunicación que es generadora de odio, de desconfianza, y por sobre todas las cosas, les mienten a los vecinos.

Yo creo que el día que el intendente Sebastián Abella transparente la gestión, ponga sobre la mesa los números de su gestión, no lo va a votar ningún vecino más en Campana. Desde 2016 el intendente, su familia (que también son funcionarios del gobierno) y el resto de sus funcionarios no presentan ni publican una declaración jurada. Es casi fin de 2022 y los concejales todavía no conocemos el organigrama que tiene el intendente. Hay infinidad de proyectos que hemos presentado, que benefician a los vecinos, y están cajoneados en las comisiones del Concejo Deliberante.