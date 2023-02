De las numerosas críticas que recibe el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia, ya te informamos en varias ocasiones: te contamos que se lo cuestionó por la iniciativa de privatizar el cementerio, por los niveles de pobreza y desocupación en el distrito y por gobernar “de espaldas al pueblo”, entre otras cosas. Además, también te contamos sobre la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en el marco de la cual se le embargaron los bienes.

El concejal Danilo Petroni, de Primero San Nicolás, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y puso el foco en problemas como la inseguridad (dijo que hay una “ola del delito”) y la pobreza, entre otras cuestiones por las cuales, según dijo, muchos vecinos esperan que surja “una alternativa política local” que le dispute el poder a Passaglia.

–Este miércoles inicia el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. El intendente Manuel Passaglia dará su discurso inaugural. ¿Con qué expectativas irá al recinto?

Muy pocas expectativas, porque han puesto la sesión en un horario en el que no puede ir la gente de San Nicolás. La han puesto a las siete de la mañana y está planificado que ingrese a la sesión solamente la gente con invitaciones. Así que una sesión para habilitar un período ordinario donde va a ir el intendente y el gabinete que responde al intendente y van a hablar los presidentes de bloque solamente para el oficialismo... no tenemos muchas expectativas. Históricamente, se hacía a la tarde, con una amplia manifestación de los vecinos de la ciudad, y no se va a dar en esta situación. Ya manifestamos que, si no les permiten entrar a los vecinos (a los pocos que puedan ir a las siete de la mañana, incluso mañana empieza el ciclo lectivo), nosotros no sabemos todavía si vamos a participar de la sesión.

–Otra muestra de que la gestión de Passaglia es completamente de puertas cerradas...

Sí, hay un gesto autoritario que baja desde el Departamento Ejecutivo muy manifiesto. Han cerrado el municipio: no se puede hablar con el intendente ni con ningún integrante del gabinete. Y lo que pasa mañana, claramente, como señalás, es una muestra más de que pretenden transformar el sistema democrático en una empresa privada y de que es muy difícil manifestarse en la ciudad.

Hace muy poquito tiempo detuvieron ilegalmente, en forma arbitraria, a una abogada que se estaba manifestando en contra de la continuación de una obra en el humedal de San Nicolás, que se llama Parque Rafael de Aguiar. La abogada estaba registrando la violación por parte del municipio de una orden judicial para no seguir avanzando con las obras. Ella llamó a la policía y terminó siendo la detenida en forma ilegal. No estaba en ninguna infracción. La maniataron, la llevaron a la comisaría y estuvo incomunicada cinco horas. Por ese hecho el ministro de Seguridad de la Provincia intervino la comisaría más importante de la ciudad. No hay antecedentes en la historia de la ciudad, desde que volvió la democracia, de que se interviniera una comisaría. El intendente no se manifestó en ese tema. No tuvimos ninguna opinión del intendente de la ciudad.

–Realmente es grave lo que usted señala. Pensando ya en las elecciones, ¿por qué considera que es necesario un cambio en la conducción del Ejecutivo municipal?

Bueno, esencialmente por la manera de manejar el poder público en San Nicolás, que tiene que ver con un autoritarismo y una arbitrariedad... En San Nicolás hay un montón de actores políticos que han tomado la decisión de formar un partido político distrital, a nivel vecinal, porque obviamente no están de acuerdo con los objetivos que ha planteado la administración actual; no están de acuerdo con los objetivos del gobierno y cómo se gastan los dineros públicos. En 2011, cuando esta administración tomó la ciudad, el 7% de los hogares eran pobres, y hoy, de acuerdo al último informe del INDEC, llega al 41%. Evidentemente, gastos que no impactan de lleno en la sociedad, como construir una isla o arreglar tres veces una plaza en una ciudad que tiene un 41% de hogares pobres... hay mucha gente que no está de acuerdo.

Y, por otra parte, en todas o casi todas las licitaciones públicas se presenta un solo oferente. No hay chances de que haya una competencia leal para terminar gastando los recursos públicos. Hay un montón de situaciones que condicionan la administración pública y la tornan en una administración muy poco transparente.

–Evidentemente, por lo que usted comenta, son gastos superfluos los que realiza el Ejecutivo...

Bueno, yo estoy en contacto con ONG de pacientes oncológicos, incluso con padres de enfermos oncológicos que reclaman permanentemente asistencia del Estado, porque no tienen cobertura, relacionado con la Ley de Oncopediatría nacional. Ni siquiera pueden lograr que alguien los lleve hasta el Garrahan, en Buenos Aires, o hasta el hospital Ludovica, en La Plata. Porque el municipio permanentemente les niega la atención. En San Nicolás se ha terciarizado el autódromo, el estadio de fútbol, se ha terciarizado el cementerio municipal y el teatro. Y ahora plantea el intendente que también va a terciarizar un hospital público que se está construyendo con dineros públicos.

Bueno, todo eso hace que un montón de ciudadanos estén mirando muy atentos a la posibilidad de que surja una alternativa política local que, obviamente, compita contra la gestión actual.

–Cuando usted se acerca a los barrios y entra en contacto con los vecinos ¿cuáles son las necesidades urgentes hoy por resolver?

Esencialmente, San Nicolás está viviendo una ola del delito. El delito en San Nicolás está desbordado. Las delegaciones de San Nicolás que históricamente fueron muy tranquilas están sufriendo una ola delictiva. Cuando dejan de hablar del delito, permanentemente hablan de que los hijos o los esposos o algún familiar no consigue trabajo desde hace muchísimo tiempo. Y a los que tienen trabajo no les alcanza para pagar los impuestos locales, que están carísimos. Cuando usted habla con gente del centro, que tiene los problemas básicos resueltos, que tiene trabajo, que tiene cobertura médica, plantean que consideran que las tasas de los tributos municipales son altísimas y que no tienen ninguna relación con el servicio que reciben. Entonces, en definitiva, los que dependen del Estado se quejan de que no reciben absolutamente ningún servicio, y los que no dependen tanto del Estado se quejan de que el Estado les está cobrando tributos altísimos y que lo usan para realizar obras que no tienen ningún efecto sobre la comunidad.