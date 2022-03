En la apertura del año legislativo, Achával valoró "la capacidad de la política como herramienta fundamental para la transformación social, la de la búsqueda de la felicidad de nuestro pueblo, que es la que hoy nos convoca a no bajar los brazos, a seguir dando las discusiones en base a ideas firmes y fundamentalmente, a seguir trabajando con humildad todos los días para gestionar, hacer e implementar políticas públicas en favor de nuestro pueblo".

Achával agradeció a los trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia, destacando el plan de vacunación más grande la historia. Y sobre la obra del Hospital Central de Pilar, dijo que "es mucho más que un hospital, es la posibilidad de integrar definitivamente nuestro sistema de salud, el sistema provincial y nacional".

"No hacemos anuncios de marketing. Abrazamos los sueños y nos ponemos a trabajar para que sean una realidad. Creemos en la salud pública, de calidad para todos. No cerramos hospitales, ampliamos derechos", aseveró Achával.

"Creemos en el derecho de toda persona a adquirir capacidades que lo ayuden en su desarrollo y creemos en el fundamental rol del Estado en esto" sostuvo el alcalde, y enumeró la creación de las casas de desarrollo humano, los nuevos clubes sociales y deportivos, el programa municipal María Romero, como así también el Centro Municipal de Formación Profesional, la sede de ANSES en Derqui y la creación de la Secretaría de las Mujeres y la implementación del programa Acompañar.

Con respecto a la educación, dijo: "En este tiempo hicimos obras en todos los establecimientos educativos del distrito, pero debido al atraso estructural edilicio que arrastra el sistema educativo de Pilar, sabemos que con el mantenimiento de las escuelas, no nos alcanza. Hoy también tenemos la posibilidad de decir, frente a este mismo Concejo, que gracias al trabajo conjunto que realizamos con el gobernador Kicillof, ya se encuentran en ejecución las obras de once nuevos establecimientos educativos, además de reformas de ampliación en veinte edificios existentes que impactan en 32 instituciones. No son promesas, no son anuncios vacíos, son obras que se están ejecutando, que zanjan deudas históricas, y que nos permiten soñar con un futuro mejor".

Además puso en valor programas como Conectados y Conectar Igualdad. "La Universidad de Pilar es un sueño de todos, es un proyecto que nos tiene que unir. Requiere de muchísimo trabajo, no alcanza con la simple idea de expresar el deseo. Se necesitan políticas públicas. Hoy estamos más cerca de que sea una realidad", resaltó.

Por último, Achával afirmó "Somos un proyecto político con la decisión firme de trabajar para transformar realidades, para garantizar y ampliar derechos, para que en Pilar, en la provincia de Buenos Aires y nuestra querida Argentina, haya oportunidades, presente y futuro para todos y todas"