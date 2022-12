No todo son rosas en la gestión de Jorge Etcheverry, que va por su segundo mandato como intendente del partido bonaerense de Lobos. Así, al menos, lo expresó el concejal Matías Thea (FdT), quien, en una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, desgranó las deficiencias que observa en la forma en que el jefe comunal gobierna el distrito y que, en su visión, evidencian el “desinterés” de la administración local por los problemas reales que tienen los vecinos.

Escuchá la entrevista:

MIRÁ TAMBIÉN Berazategui adhirió al Programa Precios Justos

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221206 Matías Thea

–¿Qué análisis puede hacer de la gestión local de Jorge Etcheverry?

La gestión local del intendente Etcheverry, que es de Juntos por el Cambio y hace dos períodos que está a cargo del Estado municipal aquí en Lobos, es una gestión de corte conservador. Es una gestión que, en todos los años que hace que está al mando del municipio, siempre gobernó de espaldas al vecino. En Lobos tenemos muchas demandas por parte de los vecinos. Por darte un ejemplo, el déficit habitacional. Y tenemos un Estado municipal que no realiza las gestiones necesarias ante los organismos de Nación y de Provincia, y que basa su discurso en responsabilizar siempre a otro. En el caso de la Provincia, dicen que la Provincia no manda los fondos y que no está presente en el distrito de Lobos, cuando no es así. Lo poco o mucho que se haga en materia de infraestructura en el municipio de Lobos es a través de los fondos o de los diferentes planes, tanto de Nación como de Provincia. Pero no porque el intendente realice las gestiones, sino porque llegan a través de la coparticipación, del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM)...

MIRÁ TAMBIÉN San Andrés de Giles: Gesualdi puso primera para la construcción de un Polideportivo en Solis

–O también a través de gestiones que hacen desde el propio bloque del Frente de Todos, ¿no?

Yo asumí en diciembre de 2021. Desde el primer día, los tres concejales a los que nos tocó representar al FdT nos pusimos la premisa, que les íbamos comentando a los vecinos puerta a puerta, de que Lobos volviera a estar en las agendas de Nación y de Provincia. Además de ser concejal, yo soy inspector de infraestructura escolar. Y Lobos, por segundo año consecutivo, es uno de los distritos de la Región 24 que más dinero recibió del programa Escuelas a la Obra. Este año ya llevamos una inversión por parte de la Provincia de cerca de 170 millones de pesos en obras ejecutadas y en ejecución. Venimos realizando gestiones con el Instituto de la Vivienda, desde que asumió el gobernador Kicillof, y tenemos un trato muy fluido con el ministro Agustín Simone. Con el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, nos comunicamos permanentemente para ponerlo al tanto de cuáles son las necesidades de nuestro distrito. Y siempre nos están brindando su apoyo. El tema es que todas las gestiones que nosotros comenzamos las tiene que terminar sí o sí el intendente, pero tenemos un intendente al que pareciera ser que no le interesa, que está totalmente despreocupado de la realidad que viven los vecinos.

–Usted mencionaba la crisis habitacional. ¿Con qué otros reclamos o preocupaciones por parte de los vecinos se encuentra?

Mirá, casualmente estamos por presentar un proyecto para obras de saneamiento. El último plan de extensión de la red cloacal que se llevó a cabo en Lobos fue en el año 2013 o 2014, durante la intendencia de Gustavo Sobrero, que gobernó la ciudad de Lobos durante doce años y la transformó. Ese fue el último plan de obras de saneamiento. Etcheverry estuvo cuatro años con el mismo signo político tanto en Nación como en Provincia, durante los cuales tenía diálogo fluido con la exgobernadora Vidal y con el expresidente Macri, que lo vinieron a visitar y todo. Y Lobos era uno de los últimos municipios en recibir obra pública. Estuvimos trabajando codo a codo con Néstor Álvarez, del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa), para destrabar una situación para que a Lobos vengan obras de saneamiento. Hicimos partícipes al intendente y al secretario de Obras Públicas. Estuvieron reunidos a través de Zoom, para sumarse a esta gestión, y Lobos era uno de los dos distritos de la provincia de Buenos Aires que no tenían firmados convenios con el ENOHSA. Eso te muestra a las claras el desinterés que tiene este Estado municipal de Lobos en trabajar de cara a los vecinos para solucionarles cuestiones básicas, como son el agua potable y las cloacas. Ni hablar del déficit habitacional: hoy por hoy debemos andar cerca de las 3000 viviendas que están haciendo falta.

Matías Thea con el gobernador Axel Kicillof.

–¿Y qué le dicen los vecinos cuando usted se encuentra con ellos en la calle? ¿Cómo es la situación que atraviesan en la ciudad de Lobos? ¿Es necesario un cambio de color político en la intendencia?

Los vecinos en Lobos votaron un cambio, claramente. Ahora se están dando cuenta de qué tipo de cambio fue el que votaron. No le podemos caer con la responsabilidad al vecino, obviamente, pero sí notamos mucho malestar en el abandono que hay en la ciudad. Por ejemplo, algo que pasó ayer, que lo empezaron a subir en los distintos medios locales y en las redes sociales: durante los doce años del gobierno peronista aquí en Lobos se embellecieron y se mejoraron todas las plazas públicas del distrito de Lobos. Hace siete años que no se hace ningún tipo de mantenimiento. Vos vas por las plazas y ves baldosas sueltas o faltantes, lámparas quemadas que no se reponen. No se le da la real importancia al vecino. No está puesto el foco en las necesidades del vecino.

–¿Cómo se prepara el FdT a nivel local, pensando ya en las elecciones del próximo año, para disputarle la intendencia a Etcheverry?

Nosotros nos venimos preparando de la misma manera que nos preparamos para el 2019: siempre de cara al vecino, escuchándolo, tratando de mejorar la calidad de vida a través de la gestión de todas las obras que sean necesarias para lograrlo. Venimos trabajando ya desde hace un tiempo con distintas organizaciones barriales, escuchando al vecino, estando atentos a sus necesidades y acompañándolos en todas las demandas que ellos tienen.

Uno, por más que cumpla un rol de concejal, también es un vecino. Yo en mi casa tampoco tengo cloaca. Y entendemos a aquellos vecinos que por no tener cloaca le tienen que pagar cada seis meses a un camión que venga y que les dé una solución. Ahora estamos atravesando una sequía importantísima. Hay muchos vecinos a los que los pozos de agua se las han secado, y el municipio, por no haber sido previsor y no haber hecho perforaciones de agua de más, no les puede llevar el agua, entonces hay que empezar con el tema de los bidones y el municipio no les está dando mucha respuesta, porque ellos lo ven todo como un costo: ¿quién va a asumir el costo de tener que llevarle el bidón de agua al vecino? Y nosotros les preguntamos: ¿pero ustedes no planificaron que esto podía llegar a pasar?

Hay un gobierno que siempre pregonó un cambio, pero nosotros vemos que en ese cambio dejaron de lado a los vecinos, que no hubo una planificación. Estamos atravesando también un proceso de inseguridad muy importante, los hechos delictivos crecieron muchísimo y la solución que plantea este gobierno es comprar más y más cámaras de seguridad, pero con eso solo no alcanza. No hay medidas de prevención, no se trabaja en la prevención. En eso nos estamos focalizando nosotros: en dar respuesta a todas esas cuestiones