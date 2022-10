Hace meses, Grupo La Provincia te informaba sobre las críticas que recibía el intendente del partido bonaerense de 9 de Julio, Mariano Barroso, desde el propio frente Juntos, que es oficialismo en el distrito, por la “dejadez” en la atención de las necesidades de los vecinos.

Ahora, el concejal José María Mignes, que además es director del hospital provincial ubicado en el municipio, brindó precisiones sobre los problemas no resueltos, entre los cuales destacó la atención primaria de la salud y el déficit habitacional.

Escuchá la entrevista:

–Desde el bloque del Frente de Todos han implementado el programa “Concejales en tu barrio” y recorren constantemente los barrios. ¿Con qué problemática se encuentran con mayor frecuencia entre los vecinos?

Una de las grandes deudas que teníamos desde nuestro espacio, también un poco debido a la pandemia, era estar cerca de la gente, cuerpo a cuerpo, en el territorio, que es el mecanismo de trabajo del peronismo. Cumpliendo con esa promesa, hemos implementado hace unos meses el programa “Concejales en tu barrio”. Todos los sábados, el bloque se dirige a distintos sectores de la ciudad o a distintas localidades del interior del distrito, que en general están un poco alejadas y los pobladores no tienen la posibilidad de acercarse a los concejales y a los funcionarios.

Con mucho éxito, realmente, nos estamos acercando, y somos intermediarios de la problemática de los barrios y localidades. Escuchamos y tratamos de acercar esa problemática al Poder Ejecutivo, al Concejo Deliberante o a distintos funcionarios municipales. Son problemáticas que a veces podemos encaminar y otras que no. Tenemos un techo; recordemos que en 9 de Julio no somos oficialismo, somos oposición.

Las problemáticas son de salud pública, como el funcionamiento de los CAPS, de infraestructura, de falta de contención social que puede tener el municipio. Nosotros tomamos nota y en la semana trabajamos para tratar de encaminar lo que podemos encaminar y presentar distintos proyectos para visibilizar esa problemática que tiene la gente de 9 de Julio.

–Además de concejal, usted es director del hospital interzonal Julio de Vedia. ¿Cómo analiza el funcionamiento del sistema de salud local?

El hospital es provincial. Nos cuesta mucho articular. Es un hospital de mediana complejidad, donde respondemos a toda la Región Sanitaria II. Son casi doce localidades a las cuales debemos dar respuesta. Si bien algunas tienen sus hospitales municipales, nosotros debemos dar respuesta a doce localidades para el lado de La Pampa: Carlos Casares, Pellegrini, Henderson... Yo asumí la dirección del hospital en abril de 2020, entrando en la pandemia, y vimos lo que se ha visto en todos los hospitales provinciales después de la gestión de Marí­a Eugenia Vidal: un hospital totalmente desfinanciado, desfuncionalizado, desarticulado. Hubo que rearmarlo, y todo el apoyo que tuvimos desde la Región Sanitaria y desde el Ministerio de Salud fue impresionante. Prácticamente rearmamos un hospital para enfrentar la pandemia, tanto desde la infraestructura como desde el recurso humano. Creemos que estuvimos a la altura de las circunstancias, porque nadie se ha quedado sin una cama.

José María Mignes.

–Mencionaba que quizás los centros de atención primaria de la salud (CAPS) no están funcionando de la mejor manera. ¿Qué es lo que falta?

Muchas veces es una cuestión de recurso humano, que es cierto que es un mal de todos, porque nos cuesta conseguir médicos de guardia, conseguir que todos los servicios estén completos y dar respuesta a todo. Claro que cuesta, cuesta mucho, porque el recurso humano en salud es muy específico y puede faltar. Pero en el nivel municipal lo que vemos es la falta de funcionalidad. Los CAPS funcionan de 8 a 12, casi no hay CAPS que funcionen a la tarde. El recurso humano es escaso y no tienen las especialidades que tienen que tener. Por ende, muchas veces, la guardia del hospital se satura, porque cuando no hay respuesta en el CAPS a patologías de baja complejidad, que pueden ser resueltas en una salita de primeros auxilios como debe ser, obviamente el paciente y su familia buscan la respuesta y el paso siguiente es ir al siguiente nivel, que somos nosotros. Y muchas veces nos vemos saturados, con los médicos de guardia dando respuesta a patologías que podrían ser resueltas en el primer nivel de atención. Eso pasa porque no hay una buena funcionalidad de los CAPS. Cuando uno habla con el intendente o el secretario de Salud, la visión de ellos es diferente: creen que la funcionalidad que están brindando es adecuada.

Y ni hablar de los CAPS de las localidades, que acá tenemos veinte, treinta, cincuenta kilómetros entre localidad y localidad, y hay veces que son todos caminos de tierra. De las diez localidades, un solo médico vive en la localidad y los otros van desde la ciudad, pero van una o dos veces por semana. Ni hablar de la parte de asistencia social, que van una vez cada quince días. Entonces toda esta contención que el sistema primario de atención debe dar, es nuestra opinión que no se está dando.

–Usted señalaba la importancia de este proyecto que han desarrollado desde la oposición, “Concejales en tu barrio”. ¿Nota que la gestión de Mariano Barroso tiene un déficit importante en el acercamiento a los vecinos?

Sí. Y eso fue marcado en las elecciones pasadas. El oficialismo pierde las elecciones contra el radicalismo y eso se dio, creemos, por la falta de acercamiento que ha tenido el gobierno municipal, del PRO en este caso, con la gente, a su falta de sensibilidad con la problemática de la gente y también una cuestión de prioridades con las que nosotros, como oposición, no estamos de acuerdo.

Por ejemplo, se hace asfalto, se ponen luces LED, que es importante que se haga, lo sabemos; se acomodan las plazas del centro, se remodelan y ponen en valor. Nosotros creemos que hay otras prioridades: déficit en las cloacas, déficit en el agua, déficit en seguridad, déficit en lo que es la atención primaria en salud. Creemos que el intendente debería focalizar un poquito ahí. Pero bueno, ya sabemos que tenemos diferencias, estamos orgullosos de marcarlas, y tenemos la dificultad de que 9 de Julio hace ya 15 años es gobernada por radicales o por el PRO.

Entonces, ahí vemos que 9 de Julio ha perdido una oportunidad de crecer y de darles prioridad a estas temáticas. Lo vemos porque lo comparamos con localidades cercanas: Pehuajó, Carlos Casares, Bolívar, han tenido un desarrollo urbanístico, un desarrollo en cuanto a infraestructura, diferente. Ni hablar del tema viviendas, de la problemática gravísima que tiene 9 de Julio en viviendas. Localidades cercanas han construido muchas viviendas sociales, se han adherido a muchos planes de vivienda nacionales y provinciales, y en 9 de Julio creo que en estos últimos seis años del intendente Barroso se han construido treinta o cuarenta viviendas. ‍Tenemos un déficit habitacional tremendo, con todas las consecuencias que ello trae.