El Municipio de Morón otorgará un plus salarial no remunerativo de 45.000 pesos, con el objetivo de recomponer el ingreso de quienes desempeñan tareas en la comuna. El Gobierno que encabeza Lucas Ghi acordó uno de los aumentos salariales más importantes que se dieron en la provincia, muy por encima de otras jurisdicciones e incluso superior a la inflación prevista para 2022. No obstante, y a raíz del aumento de precios que efectivamente se produjo, el Departamento Ejecutivo municipal decidió avanzar con esta nueva recomposición que se abonará en tres cuotas de 15.000 pesos cada una, en diciembre, enero y febrero. La medida beneficiará a todo el personal que pertenece a la carrera municipal, con excepción del intendente, los secretarios y subsecretarios.

La primera cuota del bono se depositará el martes 20 de este mes, el mismo día que el personal de la comuna cobrará el segundo tramo del aguinaldo (Sueldo Anual Complementario). Las medidas significan una erogación millonaria de parte del Municipio y son posibles gracias a un control riguroso de los gastos, así como una política tributaria responsable de manera de contar con los recursos necesarios.

MIRÁ TAMBIÉN Ghi ofició de anfitrión de la visita del Presidente Alberto Fernández a Morón

"El desafío es poder recomponer el poder adquisitivo de los salarios de quienes cada día se esfuerzan en prestar servicios a la comunidad, sin afectar los derechos de nuestros vecinos y vecinas de contar con un Estado que interviene, da respuesta y promueve el desarrollo”, expresó el jefe de Gabinete municipal Damián Aguilar.

Además del bono de fin de año y la segunda cuota del aguinaldo, el Municipio continúa con la efectivización del personal que trabaja en el Estado local, tal como lo hizo antes de 2015 y luego de la asunción del actual Gobierno. En la nueva camada que pasará a planta permanente, se incorporará a trabajadores y trabajadoras que cumplen tareas desde hace más de dos años, de manera de brindar estabilidad laboral y garantizar los mismos derechos que tienen el resto de los municipales. En ese marco, el Gobierno local trabaja también en la regularización de personal de Salud y Educación