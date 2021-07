La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, visitó la localidad de Moreno, donde junto a la intendenta Mariel Fernández descubrieron la placa que da nombre al Hogar de Protección Integral “Las Mariposas”.

“La pandemia nos llevó a fortalecer y poner en eje central todo lo que tiene que ver con las violencias por razones de género, una problemática muy extendida. Pero también necesitamos trabajar todas las políticas de promoción de igualdad, porque la manera de erradicar las violencias tiene que ver con un proyecto más general de inclusión y de igualdad” indicó la Ministra.

“Todo el trabajo de acompañamiento que se hace en los hogares, la contención y las herramientas que se brindan para la autonomía son fundamentales para construir los procesos de salida”.

En tanto, la intendenta Mariel Fernández dijo: “Es una alegría estar en este lugar reivindicado a las trabajadoras” y recordó una experiencia de acompañamiento en su juventud: “En ese momento no existían las herramientas, no sabíamos bien qué hacer. Y hoy pienso, qué bueno que todos estos años no fueron en vano, porque veo todo el camino de nuestras compañeras en la provincia de Buenos Aires, en Moreno y en el resto del país”.

Inauguración de placa

Durante la presentación dieron testimonio las coordinadoras del Hogar, quienes expresaron lo dificultoso que resultó recuperar el espacio tras el vaciamiento de la gestión anterior. Una de ellas reivindicó el trabajo colectivo, “el trabajo que hacemos todas, todo el tiempo acá, poniendo el cuerpo y resistiendo a las violencias, y acompañando procesos de fortalecimiento y autonomía para las personas alojadas. Ponemos el corazón en lo que hacemos, haciendo políticas públicas”.

Participaron del acto, donde se descubrió una segunda placa en reconocimiento a una trabajadora que se desempeñó como operadora del hogar, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por razones de género Flavia Delmas, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos, la directora provincial de Abordaje de las Violencias por Razones de Género Leticia Locio, la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn, la directora de Asistencia y Acceso a la Justicia de Víctimas de Violencia por Razones de Género Romina Pereyra, la secretaria de las Mujeres, Género y Diversidades municipal Gisele Coronel, la subsecretaría de Políticas de Prevención en Violencia de Género Florencia Dupon y las coordinadoras de la región primera del Ministerio Araceli Bellota, Emilse Portela y Rosana Deza