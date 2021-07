La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz visitó la localidad de Merlo donde fue recibida por el intendente Gustavo Menéndez para la firma del convenio del programa “Comunidades sin Violencias”.

Además, ambos participaron en el acto de entrega de escrituras y afectaciones a Bien de Familia en el Parque de la Unidad Nacional.

“Es fundamental y muy clara la decisión de rejerarquizar las áreas de género y nutrirlas de recursos y de respuestas. Por eso la creación de los Ministerios fue una decisión muy importante del Presidente de la Nación, del Gobernador y esto tiene su traducción cuando en los municipios se fortalecen estas áreas” señaló la ministra Estela Díaz.

En referencia a las políticas de Gobierno, afirmó: “Pensamos en las violencias por razones de género pero también en otras iniciativas como el Parque Industrial, la producción y el trabajo, y en ese contexto los espacios para el cuidado infantil, en el conjunto de políticas que tiene que ver con la reducción de brechas, con la promoción de inclusión en el trabajo. Acá tenemos un Municipio que está trabajando enormemente, creciendo en población y creciendo en servicios y respuestas, la mirada de género en esas iniciativas es una política ya ineludible y nosotras como Provincia acompañamos lo que el Municipio viene desarrollando también”.

El Intendente Gustavo Menéndez refirió que el programa “nos permite ampliar la capacidad de contratación de profesionales y nos permite visibilizar lo que antes estaba oculto. Las estadísticas ahora han crecido porque hay respuesta, porque se aborda la problemática, el Estado está presente en situaciones que son muy apremiantes”.

Además, la ministra Estela Diaz encabezó junto al Intendente Gustavo Menéndez la entrega de 86 escrituras y afectaciones a Bien de en el Parque de la Unidad Nacional.

“Es un lindo día que acompaña este acto importante, día de concreción del programa ‘Mi escritura, mi casa’. Cuánta tranquilidad da saber que se tiene el título, para toda la familia, la importancia de la casa propia, después de haber esperado por años” expresó la Ministra.

"Merlo está siendo testigo del programa de obras más trascendental y gigantesco de la historia” indicó el intendente Gustavo Menéndez y señaló que “debe haber pocos actos institucionales más emocionantes para nosotros que los de la entrega de la escritura. No tenerla significa no tener certeza, no tener seguridad jurídica y eso es lo que está política viene a saldar”.

El director de Tierras del municipio de Merlo Rosendo Martínez celebró que “la firma de las escrituras permite proteger las propiedades de las personas que son parte de nuestro pueblo humilde”.

Participaron del acto el secretario de Educación y Deportes Lucas Scarcella, la secretaria de Desarrollo Productivo Roxana Monzón y el secretario de Obras Públicas Guillermo Bustos. Por el Ministerio estuvieron presentes la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas y la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn