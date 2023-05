Luego que el ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, cargase contra el ministro de Economía, Sergio Massa, al decir que su programa de estabilización es "el plan llegar"; el intendente en uso de licencia de Merlo, Gustavo Menéndez, le respondió desde Twitter.

“Uno debería callar cuando sus palabras no son mejores que su silencio. No ayuda, no es oportuno. Si Aracre no logró ser parte de la solución, que al menos no sea parte del problema, que no haga daño”, escribió Menéndez en sus redes.

Y acotó “Sergio Massa tiene el coraje de poner el cuerpo, merece respeto y nuestro apoyo”