Galarraga dijo que “en materia de pensiones no contributivas, la decisión política de Néstor Kirchner fue clave para transformar el proceso de entrega. Hasta su llegada, la pensión dependía de una partida presupuestaria en la cual el número máximo de otorgamiento era de 100.000. Hoy, más de 1 millón de personas con discapacidad pueden acceder a este derecho que les corresponde sin estar limitados”.

Menéndez firmó convenios con Simone para construir un complejo habitacional y ejecutar obras de mejoramiento integral

Por su parte, el presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez, celebró la presencia de la ANDIS en Merlo: “Hoy es un día de mucha alegría para todos nosotros, que viene de la mano de Paula y Fernando de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

“Este momento de felicidad lo tenemos que defender entre todos”, aclaró el funcionario y añadió que cuando a él le “tocó gobernar Merlo durante la gestión de un gobierno nacional que tenía una mirada diferente”, entre 2015 y 2019, eligieron “recortar (gastos) entre las personas que menos tienen como fueron las personas con discapacidad”.

Estuvieron presentes, además del Director Ejecutivo de la ANDIS y los referentes de Merlo, la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia, Paula Martínez y el secretario de Desarrollo e Integración Social de Merlo, Lucas Scarcella.

Por otro lado, la intendenta Karina Menéndez, elogió la labor y el trabajo en conjunto que llevaron adelante la Agencia Nacional de Discapacidad en articulación con las áreas de Desarrollo del municipio para poder hacer realidad la finalización de estos trámites.

“Hoy estamos celebrando el cierre de estos trámites que, en principio pensamos que íbamos a entregar 176 pensiones y hoy, gracias a la ANDIS, nos enteramos que hay 135 pensiones más, finalizadas. En total son más de 300 las pensiones no contributivas”, subrayó la Intendenta de Merlo y agregó: “estamos en una etapa en la que tenemos que defender estos derechos que conseguimos. No tiene que venir ninguno a decir que nos sacarán los derechos conseguidos. Eso está en nuestras manos. Tenemos que saber que este año se define la Argentina que queremos. La que nos tiene presentes, en la que piensan en nosotros, la que nos da los derechos para toda la vida. No la Argentina en la que nos quieren quitar nuevamente la salud pública, las pensiones, la educación.”

Para finalizar, el Director Ejecutivo de la ANDIS encomió la importancia de trabajar conjuntamente con los municipios para garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad del país.

“Es un placer enorme estar acá en Merlo trabajando sobre algo que Alberto nos encomendó, como es restituir las pensiones no contributivas, para saldar las deudas que el gobierno neoliberal nos legó”, dijo el funcionario y remarcó que “la pensión no contributiva no es la única respuesta, estamos trabajando en articulación con los intendentes y las intendentas de toda la Argentina para que los derechos de todas y cada una de las personas con discapacidad sean una realidad”.

Luego del acto, se hicieron entrega de las pensiones no contributivas a todas y todos los beneficiarios de la localidad bonaerense que se acercaron hasta el club Independiente