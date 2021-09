Click to enlarge A fallback.

“Unidad, humildad, serenidad, generosidad, aceptar el mensaje de las urnas, actuar en consecuencia, cambiar el rumbo en lo que sea necesario, profundizar lo que se hizo bien, trabajar muy fuerte para cumplir con el programa de gobierno que le presentamos a la sociedad argentina en 2019 antes de que apareciera la pandemia, no dividirnos por ningún motivo, respaldar sin restricciones ni medias tintas al Presidente, a todo su Gabinete y al Frente de Todos”, dijo.

Y agregó que “La decisión de los compañeros Ministros en Nación y Provincia que pusieron a disposición su renuncia luego de las Paso es un gesto de apoyo sin condiciones y humildad entendiendo que lo más importante es el proyecto y que nadie es imprescindible para que el Presidente y el Gobernador tomen decisiones respecto de sus equipos”.

“De una actitud noble quieren inventar una crisis. No hay que entrar en el juego de los miserables de la política. No dejar que las operaciones mediáticas instalen un caos que no existe. A trabajar el triple por el maravilloso Pueblo Argentino”, remarcó