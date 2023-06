Con esta adhesión, el municipio recibirá fondos provinciales para el fortalecimiento de las escuelas de fútbol femenino locales y para la capacitación de mujeres y diversidades como directoras técnicas y árbitras.

La Ministra Estela Díaz señaló: “Nosotras acompañamos a los municipios en la prevención y la asistencia de las violencias por razones de género, pero este Programa impulsa a trabajar otros temas y nos alegra mucho que hayan elegido deportes. No es casualidad que acá haya tantas pibas, es por el acompañamiento del Estado Provincial y Municipal. El futbol es identidad, es pasión, es juego y no puede ser discriminación.”

En tanto, Leonardo Boto destacó: “El fútbol femenino viene creciendo en el Municipio y en conjunto con el Ministerio vamos a trabajar para que se amplíe en todo el territorio de Luján. Es entre todos y todas, como podemos construir un Luján con mayor igualdad, más oportunidades y donde podamos ser cada día más felices”.

Cabe decir que, el programa Municipios por la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, asigna recursos para la ejecución de políticas que contribuyan a la construcción de una sociedad más igualitaria. Impulsado por la Subsecretaría de Políticas Transversales de Género, el Programa busca contribuir a la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, cultural y erradicar la discriminación hacia las mujeres y LGTBI+. Tiene tres líneas de acción: espacio público y hábitat; recreación y deporte y trabajo y producción. Además impulsa a los municipios a construir políticas públicas con perspectiva de género, mediante la intervención de varias áreas de gestión, consolidando la transversalidad dentro de los municipios.

La subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández, agradeció el espacio del Museo donde funciona la sede del Ministerio de la Región Primera, a cargo de Emilse Portela y destacó: “Para transversalizar la perspectiva de género, fortalecerla, tenemos que trabajar y hacer en conjunto y para eso estamos acá”.

El proyecto presentado por el municipio de Luján se enmarca en la línea “Deporte y Recreación” y tiene por objetivo el fortalecimiento de las escuelitas y equipos barriales de fútbol femenino de la localidad, a través del equipamiento y la realización de campañas de sensibilización contra las violencias y desigualdades de género.

Por otro lado, prevé la creación una escuela de formación para Directoras Técnicas y Árbitras, debido a que son pocas las mujeres y LGTBI+ que se desarrollan en esos roles; constituyéndose además como una salida laboral para mujeres y diversidades locales.

El ciclo de formación se realizará en el Polideportivo Municipal e incluirá talleres y campañas de sensibilización en género y deporte para toda la comunidad deportiva vinculada con el fútbol femenino.

El fútbol femenino en Luján

La Liga de fútbol femenino de Luján fue creada en el año 2021 y en la actualidad participan treinta equipos y escuelas barriales de fútbol. Luego de su conformación, se llevó a cabo un torneo anual dividido en cuatro categorías: sub 11, sub 14, sub 20 y libre.

Durante el 2022, se realizaron 3 jornadas de talleres sobre desigualdades de género y deporte con las jugadoras, en los cuales se realizó un diagnóstico de las necesidades de los equipos y se identificaron las problemáticas que atraviesa el fútbol femenino, a los efectos de pensar políticas tendientes a garantizar su fortalecimiento. Actualmente la Liga está conformada por quince (15) equipos barriales, cuatro (4) equipos de clubes de la localidad y siete (7) escuelas infantiles.

Estuvieron presentes junto a la Ministra y el Intendente: la subsecretaria de Políticas Transversales de Género Lidia Fernández,la directora provincial de Regiones Ibis Azúa, la directora de Región Primera Emilse Portela, la directora de Género y Diversidad de Luján Mariana Sierra, la coordinadora del Programa Municipios por la Igualdad Trinidad Tórtora, el secretario de Desarrollo Humano de Luján Federico Vanin y el director de Deportes de Luján Gustavo Santillán