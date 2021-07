El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, criticó hoy que "la oposición se queje ahora" del contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández para modificar la Ley de Vacunas y facilitar la adquisición de vacunas contra el coronavirus, y diga que favorece "los intereses" de la empresa Pfizer.

"Ahora la oposición se queja por el DNU sobre Pfizer porque da demasiado cuando ayer decían que había que darles cualquier cosa para salvar vidas. Nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para conseguir vacunas. Con ese objetivo trabajamos", resaltó Yedlin.

El pasado viernes, el presidente Alberto Fernández firmó el DNU 431/2021 que modifica la ley de Vacunas y permite ampliar la adquisición de los inmunizantes disponibles para la población, al crear un Fondo de Reparación Covid-19 que se activará ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.

Además, el DNU elimina la causal de "negligencia" como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos "maniobras fraudulentas y conductas maliciosas" por "conductas dolosas", concepto que tiene acogida en la terminología del artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación.

"El DNU es importante y ya está en vigencia, lo que le permite a la ministra, (de Salud, Carla Vizzotti) a cerrar las negociaciones que hace tiempo viene llevando adelante con los laboratorios norteamericanos y contratar con Pfizer, Johnson y Johnson y Moderna", indicó Yedlin.

No obstante, el legislador aclaró que "la ley de vacunas decía que los laboratorios no podían reclamar las regalías adeudadas en caso de que el Estado no pagara" en tanto "ahora las regalías puede ser garantía frente a las empresas".

En este sentido, el diputado indicó que "los laboratorios no se comportaron de forma correcta" y que "algún día" habrá que "hablar sobre lo que hizo la industria farmacéutica con el hemisferio sur en esta pandemia".

"Nosotros vamos a contratar las vacunas pero vamos a seguir diciendo las cosas que creemos", señaló el presidente de la Comisión de Salud.

A su vez, Yedlin aclaró que la modificación se realizó "ahora y no antes" porque "aparece la primera ventaja competitiva de estos laboratorios", que consiste en la autorización de las vacunas para ser aplicadas en chicos de hasta 12 años.

Por otro lado, y en relación a la sanción de la ley de Emergencia Covid, el diputado sostuvo que "es complicado avanzar" porque para lograr la mayoría simple es necesario el "acompañamiento de los bloques intermedios". como las bancadas de los legisladores cordobeses y Consenso Federal que adelantaron que "no acompañarán" la iniciativa.

"Sin ellos es muy difícil conseguir la mitad más uno de los votos", agregó Yedlin y confirmó que el Gobierno "va a seguir manejándose con DNU como se hizo estos meses", remarcó.

Sin embargo, el diputado señaló que "la ley ya no es prioritaria" porque "el tema de las restricciones está de salida y van a ser cada vez menores".

"Vamos por un camino en el el cual las restricciones serán distintas. Seguramente tendrán que ver con las vacunas aplicadas. Las personas inoculadas podrán asistir a ciertos lugares", concluyó Yedlin.

El Frente de Todos logró ayer emitir dictamen para respaldar el (DNU) que regula y actualiza la ley de vacunas contra el coronavirus para facilitar la compra de dosis para los menores de edad, tras su tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

El dictamen fue avalado por el Frente de Todos, que tiene mayoría en ese cuerpo bicameral, mientras el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó firmar el DNU y pidió convertirlo en un proyecto de ley

La decisión de avalar el DNU fue adoptada en una reunión de la comisión bicameral, tras los informes brindados por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. (Télam)