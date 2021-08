El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff expresó hoy sus disculpas a través de su cuenta en Twitter a "quienes haya molestado" con sus declaraciones, aunque negó haberse referido a la actriz Florencia Peña.

"Me disculpe con quienes haya molestado. Probé x fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente. Me auto denuncié en diputados y justicia", escribió el legislador esta mañana en su cuenta de la red social.