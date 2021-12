“Esto para mí es un reencuentro. Y elegí que fuera acá, en La Matanza. Quería hacerlo con un equipo de gente que no solo me acompañó cuando en 2013, en la adversidad y sin que nadie me conociera, empecé a caminar esta provincia. Que también estuvo conmigo cuando ganamos y dimos peleas enormes y, lo más importante, me acompañó cuando perdí. Por eso quise venir con Ale (Finocchiaro) y con Cristian (Ritondo), con Alex Campbell, y con Toty (Flores) y con cada uno de ustedes, porque estuvieron en las difíciles, no donde es fácil estar”, explicó Vidal.

“Quería también que mi primer encuentro en provincia fuera un encuentro con militantes. Habrá muchos, seguro, con vecinos, en las casas de la gente, escuchando los problemas, pero quería que fuera con ustedes para representar a los miles de militantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país que no solo le pusieron el cuerpo a esta elección -y a todas las anteriores-, le pusieron el alma, le pusieron el corazón, que pusieron todo, que no especularon. Y que, en un distrito como este, se pusieron al hombro una elección muy difícil para demostrar que acá estábamos, que la derrota no nos había hecho bajar los brazos, que estábamos de pie y teníamos algo mejor que ofrecerle a La Matanza”.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: el diputado Martín Maquieyra presentó un proyecto de ley para la detección temprana de la violencia infantil

En tanto, Finocchiaro enumeró las fuerzas presentes en el encuentro: “Estamos nosotros del PRO, y también hay gente de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, del Movimiento Social por la República, del GEN, del peronismo, de los sectores sindicales. Tenemos a nuestros concejales y consejeros escolares; tenemos a los dirigentes de cada una de las localidades que componen La Matanza; está la Juventud y la agrupación Mujeres PRO. Todo lo que hay acá es coraje, porque hay que ser corajudo para hacer lo que hicimos”. A la hora de mencionar a La Territorial, representada por Alex Campbell, el diputado nacional describió: “Somos todos aquellos que vamos a ser intendentes en el 2023”.

Click to enlarge A fallback.

“Podría esto ser un brindis de fin de año, pero no es el tono que le quisimos dar, porque lamentablemente en la Argentina no hay mucho para festejar -reconoció Finocchiaro-. Pero lo que estamos haciendo acá es agradecer, reencontrarnos para seguir con la batalla porque no nos damos ni un día de tregua”.

MIRÁ TAMBIÉN Lo que dicen los legisladores oficialistas sobre el Presupuesto 2022

Y subrayó: “Reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino, estamos cumpliendo con nuestras promesas. Vamos a seguir caminando La Matanza, la provincia y la República Argentina todos los días hasta el 2023. Vamos a ganar en todos esos lugares para transformar frustración por realidad, pasado por futuro. Vamos a dar a cada habitante la posibilidad de ingresar en el siglo XXI y que deje de vivir en condiciones indignas”