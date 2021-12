El senador provincial por Juntos por el Cambio, Walter Lanaro, cuestionó tanto al kirchnerismo como a sus propios compañeros de bancada que tomaron la decisión de apoyar la reelección indefinida de intendentes.

“Yo no sé si se enteraron, pero tenemos una crisis enorme en la provincia de Buenos Aires y en el país. Cientos de miles de pymes y comercios que cerraron. Cientos de miles de argentinos que no llegan a fin de mes porque no tienen laburo: no saben lo que van a comer el 31 porque la carne vuela. Muchos preocupados por la cuestión de la pandemia, muchos que han perdido sus familiares”, señaló el legislador.

“Los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen medio de entrar y salir de sus casas cuando oscurece. Todos lo sabemos. O tienen miedo que los maten... que los maten. Pero nosotros estamos, el 28 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, viendo si le damos la posibilidad a un puñado de políticos de estar 4 años más en el poder, u 8 o 12, o los que ustedes quieran. Eso estamos discutiendo hoy acá”, añadió.

En torno a esto, Lanaro subrayó: “Entre fiestas, en una sesión extraordinaria, vergüenza nos tendría que dar lo que estamos haciendo. Vergüenza. Pero lo vamos a hacer. Aunque yo voy a votar en contra”