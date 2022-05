El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Adrián Urreli, disparó munición gruesa contra el Frente de Todos. “Tanto en el país como en la Provincia mostraron proyectos fallidos, los índices lo demuestran”, señaló en declaraciones radiales.

En este sentido, marcó que “el Frente de Todos no es opción para gobernar. Nosotros tenemos que estar preparados y ser opción para el futuro”.

En relación a las internas que vive el oficialismo, el legislador subrayó: “Es tremendo que no pongan en primer lugar al país, me parece de una enorme irresponsabilidad que no encuentren un camino y sigan discutiendo posiciones internas. Las herramientas, métodos y propuestas las boicotean desde el Gobierno”.

“Es dramático que no puedan ir con el rumbo -que no acuerdo- que se habían trazado. Me genera tristeza ver cómo opinan desde afuera los que están dentro de un proyecto sin hacerse cargo y sin ser parte de la solución transformándose en parte del problema”, completó