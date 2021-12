Según trascendió en las últimas horas, una concejala de Malvinas Argentinas presentó un amparo judicial y recibió un fallo de un Tribunal Contencioso Administrativo de San Martín que le permitiría presentarse por la re-reelección en 2023, salteando la ley que limita los mandatos indefinidos.

En caso de ser ratificada, la resolución marcaría un precedente que habilitaría a los legisladores, intendentes y concejales elegidos en 2015 y reelegidos en 2019 a presentarse por un nuevo mandato en 2023.

Pero no es el único recurso alternativo que se conoció durante estos días. También el diputado del Frente de Todos (FdT), Walter Abarca, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para eliminar la limitación de elecciones de la normativa, planteando que se le otorgue autonomía a cada municipio para que defina si su intendente puede repetir el mandato.

En declaraciones a la prensa, Abarca aseguró: "Cada cuatro años, cada pueblo decide con su voto si un intendente los sigue gobernando o no. Eso lo definen los vecinos y no está bien que lo definan 92 diputados o 46 senadores”.

En esta línea, señaló que “como diputado por Saladillo, no puedo decirle a los vecinos de Berazategui o San Isidro si pueden o no reelegir a Mussi o a Posse, y los legisladores de otros distritos no le pueden prohibir a los vecinos de Saladillo si votan o no a Salomón, que no es de mi partido".

Sin pelos en la lengua, el diputado dijo que levanta la bandera de la “autonomía municipal".

Así como desde algunos sectores los movimientos están enfocados a lograr como sea la reelección indefinida, otros dirigentes le ponen un paño de agua fría a la situación. De este modo lo hizo Héctor Gay, el jefe comunal de Bahía Blanca, quien en diálogo con los medios sostuvo que “ocho años para los intendentes es suficiente, porque además viene con una cuestión de coherencia con la reelección del Ejecutivo Nacional y Provincial".

"Hay mucha rosca sobre cómo nos pensamos en 2023 y la gente necesita solucionar problemas”, aseguró, “el tema de las elecciones indefinidas está ocupando demasiado espacio mientras que todos sabemos que la situación de la Argentina es delicada"