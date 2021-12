Hace dos semanas, el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se perdió la jura como diputado electo en la Legislatura bonaerense por haberse contagiado Covid. Las críticas no se hicieron esperar, dada su conocida posición de esquivar la vacuna contra la enfermedad. No obstante, con el alta en mano, asumirá formalmente en la sesión extraordinaria de esta tarde en la Cámara de Diputados

Si bien en le Legislatura bonaerense rige el pase sanitario para poder permanecer en el recinto, Martiniano ingresaría únicamente con un test PCR negativo acompañado por el alta médica. De todas maneras, según informó un medio, el legislador se comprometió a vacunarse en los próximos días, pero todavía no se cumplió el plazo pos Covid necesario para poder hacerlo.

Días atrás, al conocerse su contagio, había manifestado que la decisión de no vacunarse se trataba de “una postura personal” y que jamás había militado la antivacuna ni lo iba a hacer. En esa oportunidad, adelantó que no descartaba inmunizarse “en algún momento”.

Desde el entorno del ex intendente de Quilmes, señalaron a la prensa que todo parece indicar que podría participar de la sesión extraordinaria en la que se tratará el Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la Ley de Ministerios, tras cumplir con los protocolos del juramento aunque tendría que hacerlo de manera remota, ya que la asamblea tendrá un formato semipresencial