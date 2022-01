El bloque de diputados de Avanza Libertad presentó en la Legislatura bonaerense un pedido de informes solicitando información al Gobierno de Axel Kicillof sobre las políticas implementadas para dar respuesta a la problemática de la toma de tierras en la Provincia, luego de que tomara dimensión pública el informe sobre unas 250 hectáreas usurpadas en La Plata.

“Presentamos un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense explique qué medidas tomó contra la toma de tierras y las usurpaciones en la provincia. Es hora de terminar con esta tolerancia a las violaciones al derecho de propiedad”, dijo el diputado libertario, Guillermo Castello.

En esta línea, el bloque libertario solicitó al Ejecutivo provincial que brinde detalles acerca de la cantidad de tierras que se encuentran tomadas y qué acciones iniciará para recuperarlas.

Entre sus fundamentos, acusan al Gobierno bonaerense de ser reticente en relación al “aplicar con firmeza la ley” porque “tiene una cosmovisión adversa del derecho de propiedad que se observa en distintas acciones políticas”.

“Es quizás el derecho individual más despreciado por los gobiernos populistas y estatistas, que sistemáticamente suelen cerrar los ojos a sus más flagrantes violaciones, entre las cuales sobresale como principal la usurpación de propiedades inmuebles”, alegaron.

En este sentido, tanto Castello como sus pares Constanza Moragues Santos y Nahuel Sotello, quienes acompañaron la iniciativa ingresada en la Cámara baja, apuntaron contra Kicillof por “proteger” a quienes ejecutan la toma de tierras.

La problemática tomó dimensión pública días atrás cuando trascendió un informe sobre la situación que atraviesa la ciudad de La Plata con alrededor de 250 hectáreas ocupadas. Esto generó una fuerte ida y vuelta entre el intendente Julio Garro y legisladores de Juntos con dirigentes del Gabinete provincial y nacional derivándose la responsabilidad entre las distintas gestiones.

El miércoles, el intendente de La Plata, Julio Garro, posteó en sus redes sociales que "la toma ilegal de tierras en la Ciudad es un problema que tenemos que resolver de manera coordinada junto con la provincia, la nación y la justicia".

Respecto al asentamiento en el predio del Ex Club de Planeadores de Los Hornos, detalló que “es el más grande de la provincia y como las tierras son fiscales hay muchos procedimientos que no podemos accionar. Por eso fuimos, denunciamos y el juez no tomó ninguna decisión concreta".

El intendente de Juntos aseguró que "desde el municipio estamos avanzando en políticas habitacionales como la creación del Banco de Tierras. Pero necesitamos un trabajo coordinado y el acompañamiento de la Justicia. Una decisión no puede tardar años cuando en dos días te toman un predio. No puede ser así".

"Por eso necesitamos que el gobierno nacional y provincial den señales claras en contra de las tomas y trabajen conjuntamente con nosotros para dar una respuesta a la problemática de miles de familias. Beneficiar a los que toman tierra es una forma de alentar esa práctica. El camino hacia la inclusión es la planificación y las reglas claras. Nunca al margen de la ley", cerró