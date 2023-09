Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230914 Teresa García

–Este miércoles, en La Plata, se reunió el Consejo del PJ bonaerense, con Máximo Kirchner a la cabeza. Estuvieron analizando ejes para profundizar de cara a la campaña de octubre. ¿Es necesario ganar la provincia, entre otras cosas, para fortalecer la candidatura de Sergio Massa?

Bueno, la provincia de Buenos Aires es el 38% del electorado. Hay una ecuación simple. En la medida en que la diferencia en la provincia de Buenos Aires sea mayor, impacta obviamente en la totalidad de la boleta. La provincia, hoy, si uno mira algunas encuestas, algunos sondeos, sabemos que la estamos ganando. El tema es que nos hemos propuesto aumentar la diferencia. Se lo ha propuesto el gobernador, sobre todo en materia de gestión. Uno ve a todo el gabinete transitando por la provincia de Buenos Aires todos los días. Y también lo ha propuesto el candidato a presidente, Sergio Massa. Sergio Massa ha tenido muchos votos en la provincia de Buenos Aires. La diferencia con Axel (Kicillof) justamente fue a raíz de la posibilidad de votar los extranjeros en candidato a gobernador, que no la tienen para candidato a presidente.

Pero, más allá de los números fríos, Máximo nos instó a hacer una evaluación de cómo había sido el comportamiento electoral en la PASO, en todas las secciones electorales. Representantes de todas las secciones explicaron cuál había sido la estrategia electoral en cada una de ellas, en cada distrito, y luego se empezó a charlar. Máximo propuso empezar a trabajar, no las acciones, sino las líneas de trabajo hacia el 22 de octubre. Para lo cual se estableció un fuerte trabajo territorial en todos los territorios, el célebre “puerta a puerta”.

Y además, también se analizaron las decisiones que ha tomado el ministro Sergio Massa, en su doble condición de ministro y candidato, estos últimos días. Porque la verdad que la situación económica general, la macroeconomía, estuvo muy golpeada hasta que él se hizo cargo. Y tuvo una tarea, la verdad, muy díficil, que fue negociar con el Fondo (Monetario Internacional, FMI), con las presiones del Fondo, del acuerdo hecho por (Martín) Guzmán, y gestado por (Mauricio) Macri, y luego de eso encarar una elección PASO como lo fue, sin que el Fondo desembolsara los recursos, luego la devaluación del 22%. Una situación de profunda crisis económica. Pero creo yo que el peronismo ya ha empezado a dar respuesta. La medida respecto de los trabajadores de más ingresos con respecto al impuesto a las ganancias ha sido una medida que se ha visto con mucha complacencia por esos sectores, y el anuncio de la eliminación del IVA en los productos de la canasta familiar para aquellos que cobren hasta 700.000 pesos, monotributistas, AUH, son la gran mayoría de los trabajadores.

Entre estas medidas que se han tomado y las apariciones públicas del candidato Sergio Massa en Tucumán el otro día con la CGT, el peronismo creo que ha retomado la iniciativa de la campaña. Y además, ha mejorado el ánimo con estas medidas.

–Usted manifestaba que pusieron sobre la mesa los ejes para profundizar la campaña de cara al mes de octubre. ¿Es necesario también profundizar más, carlar con los vecinos sobre gestión en particular, y puntualmente la gestión que vienen realizando en Provincia?

Sí, claro. En Provincia, y hay algunas cuestiones del gobierno nacional que también hay que resaltar y hay que poner en valor. Anteayer estuvo el ministro (Gabriel) Katopodis, ministro de Obras Públicas nacional, y la verdad que él ha tenido una tarea incansable también en la provincia de Buenos Aires.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Igual, hay una parte, en esto de tocar la timbre, de hablar con la gente, hablar con los distintos sectores de la sociedad, que hay que tener en cuenta. La gente está enojada con la política, y muchas veces con fundamento. Pero no solamente con el peronismo, ¿no? Lo ha manifestado el resultado de la elección, con un magro resultado que ha tenido Juntos por el Cambio (JxC), cuando hace seis meses uno de los candidatos se perfilaba como presidente de la Nación. Y esto es producto del enojo que hay con la política.

A mí me parece que el primer desafío que uno tiene es a asumir la realidad. Creo que hay que decir que es verdad que nosotros hubiéramos querido hacer cosas de otra manera; que no fue posible. Pero hay que tratar de explicar lo que es esta elección. El 22 de octubre no se elige quién va a tener una banda presidencial el 10 de diciembre; se elige quién va a regir los destinos del país por lo menos por una década. Y este país, así como tiene tantos problemas y de eso hablamos todos los días, incluso la inflación del 12,47%, que es un inconveniente, también tiene una enorme cantidad de posibilidades: en materia de energía, en materia de minería. El campo ya sabemos que es una oportunidad para este país. Tenemos precios internacionales competitivos. Yo veo con mucha esperanza el futuro de Argentina. Y yo quisiera que gobierne Argentina alguien que entienda del Estado, de la administración pública. Y nadie le puede negar a Massa que tiene un profundo conocimiento del Estado y de la administración pública, desde su rol de intendente hasta su responsabilidad en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y pasando por varios lugares del Estado.

No es para cualquiera gobernar un país. Yo yo reconozco que resulta gracioso, atractivo, ver a alguien con una motosierra o arrancando papelitos de un organigrama. Me parece una nota color de la campaña. Pero no me gustaría que personas que transcriben ese discurso sean los que rijan los destinos de este país.

–Ahora que menciona esto, ¿preocupan las inconsistencias de las propuestas tanto económicas como sociales y políticas de (Javier) Milei y también de Patricia Bullrich?

Sí, ¿cómo no van a preocupar? Si uno piensa que el aluvión Milei, digamos, en la PASO, pudiera repetirse, o pudiera repetirse algo de ese resultado en la general, con alguna posibilidad, la verdad que preocupa. Porque, como bien dijo usted, las inconsistencias son interminables. Primero era dolarización a hierro mata a hierro muere. Luego no tanto. A lo mejor un poquito, a lo mejor no este año. A lo mejor los vouchers no son dentro de un año, son dentro de dos, en la reforma de cuarta o quinta generación. Entonces, lo que uno va viendo es que se va desgranando el discurso cuando las preguntas son concretas. Y sobre todo la pregunta que es concreta es cómo lo van a hacer.

A mí me parece que esto va a quedar claro en el debate del 1 de octubre. Yo le tengo mucha fe a ese debate. Porque la gente le va a prestar mucha atención.

A ver, si usted me pregunta ¿la sociedad está enojada? Sí, es verdad. ¿Con la política? Sí, es verdad. Pero también es cierto que hay una conciencia colectiva en el pueblo argentino y que entiende lo que es mejor para el futuro. Aunque muchas de las cosas que hoy pasan no gusten. Y me parece que lo que hay que hacer es despertar esa conciencia, porque en serio son los próximos diez años.

Cuando uno la escucha a Patricia Bullrich (yo en general no hablo de los dirigentes de la oposición, pero ya que usted lo mencionó, lo digo), es de un nivel de incoherencia que de verdad uno no sabe si no es la ministra de seguridad de (Carlos) Melconian. Porque lo han puesto en primera fila para responder a las preguntas que ella no puede responder. Y la verdad que es preocupante, porque estamos en un país con una economía en crisis, con una deuda con el Fondo que nos tiene comprometidos por lo menos el año que viene, un cronograma de pagos inviable. Y para eso hace falta mucha resolución, hace falta mano firme, hace falta vocación política y entendimiento de lo que es el Estado.