El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade aseguró hoy que hay una "violación a la Ley de Inteligencia Nacional" en el video de la reunión de funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la que se analiza el armado de causas contra sindicalistas y señaló que el caso "más alarmante" es el del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que se maneja con "un nivel de irresponsabilidad institucional sin precedentes".

"Claramente hay una violación a la Ley de Inteligencia Nacional en esta relación con los poderes públicos nacionales. Y el caso que me parece más alarmante es el del procurador, que no solamente está involucrado en todo esto sino que tiene un teléfono encriptado de la AFI", declaró Tailhade a Télam en el marco de la sesión de la subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

El diputado apuntó a Conte Grand por no presentarse a las citaciones de la Bicameral y lo acusó de tener "una irresponsabilidad institucional sin precedentes".

"Hasta ahora no tenemos ninguna confirmación, da la impresión de que no va a venir. Una actitud responsable del procurador hubiera sido avisarle a la Bicameral en qué fecha iba a asistir. Hasta ahora no hubo ninguna comunicación de Conte Grand, es probable que no venga", afirmó.

"Si no viene, más allá de que es un nivel de irresponsabilidad institucional sin precedentes, me parece que la Bicameral tiene que presentarse en la Legislatura y agregar este hecho como causal de juicio político", alertó.

Tailhade señaló que hay otro punto para agregar y "tiene que ver con lo que dice la ley de inteligencia respecto de funcionarios provinciales que tienen vínculos con los servicios de inteligencia. Hay un artículo de la ley que específicamente establece un delito para la persona que tiene vinculación con los servicios de inteligencia sin ninguna justificación, siendo funcionario público provincial".

La subcomisión de Inteligencia del Congreso recibirá hoy a una exfuncionaria del Banco Provincia en la investigación que lleva adelante para esclarecer la responsabilidad política del Gobierno de Vidal. Se trata de Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet.

Tailhade detalló que Jaime fue la encargada de reservar el salón para la reunión donde el exministro de Trabajo Marcelo Villegas habló de la "Gestapo" por tres días: "primero para el jueves y el viernes, y después agregando un día más".

"Tenemos los correos electrónicos de ella pidiendo la reserva del lugar. Las preguntas son bastante lógicas, tienen que ver con quién organizó la reunión y quién convocó a los agentes de inteligencia, que es lo que nos interesa a nosotros. El resto lo investigará la Justicia. Estamos vinculados a la investigación específicamente para saber qué hacían en la reunión los agentes de inteligencia", marcó.

Aseguró que "en los cruces de mails dice que la reunión se hizo por pedido de la gobernación", y las reuniones internas del banco programadas previamente en el salón de la "reunión Gestapo" fueron suspendidas "por indicación de la máxima autoridad del banco, el presidente".

Tailhade marcó que la reunión tenía "la prioridad absoluta" y no descartó que estuviera involucrada Vidal.

Confirmó que los agentes de inteligencia de esa reunión "van a ser citados y es posible que una vez que declaren podamos convocar a los políticos que participaron de la reunión para después eventualmente llegar a la exgobernadora" Vidal.

Sobre el silencio de los exfuncionarios aseguró: "Ellos son así. En el macrismo son especialistas en especular con lo que piensa el sector del electorado que lo acompaña, gran parte del 40% que los votó en las elecciones no les interesa la Gestapo, no les interesa si al (gremialista) Pata Medina lo persiguen con las reglas de la mafia o del Estado de derecho, y por lo tanto en ese posicionamiento están muy cómodos y salen a decir las pavadas que dicen. Saben que hay un sector de la sociedad que no les va a hacer pagar un costo por esto. Abrir la boca en estas situaciones es arriesgarse".

Recordó que hay abiertas "otras líneas de investigación que tienen que ver con otros gremios", como las denuncias de "UOCRA Bahía Blanca, el sindicato de Fleteros, el sindicato de Tandanor, del Astillero Río Santiago y la organización de Juan Grabois", entre otras.

"Todas vinculadas a la participación de la AFI en el armado de causas contra ellas. Probablemente después de que terminemos Gestapo iniciemos una investigación con esas denuncias", concluyó. (Télam)