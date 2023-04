Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230414 Soledad Alonso

–Soledad, ha participado de la movilización a Tribunales “en defensa de la democracia y contra la mafia judicial”. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada?

Fue una movilización muy masiva. Para nosotros hay un antes y un después del 13 de abril de 2016, claramente. Y en realidad es un inicio. Es el después, ¿no? La creación de Unidad Ciudadana, el ver de Cristina cuando muchos y muchas capaz que no estuvieron en ese momento acompañando a Cristina. Lo que no entendíamos quizás, por lo menos yo, en mi humilde opinión de militante, es este tema de la mafia judicial, no lo podía percibir en ese momento. Si sabía, obviamente, que ella había ido a Comodoro Py a declarar y que tenía algunas causas que se empezaban a mover. Nunca me llegaba la comprensión en el relato histórico. Obviamente que ahora sí, ¿no? Ayer también lo expuso Vanesa Siley, lo expuso Axel Kicillof, lo expuso Hugo Yasky, cómo actúa históricamente en nuestra patria la Justicia, cuál es el rol que tienen, cómo se pueden meter dentro de la democracia y meter dentro del poder para manipular y beneficiar desde el partido político judicial, porque la verdad es que tienen un partido político al cual tiene determinadas causas en las que los van a absolver y a otros los van a condenar determinadas por el partidismo, ¿no?, claramente por el modelo económico y político que quieren de nuestro país. O sea que es imposible seguir avanzando en una democracia, que ya lleva hoy cuarenta años, si no nos damos el lugar al debate. Si no nos damos el lugar a poder poner en crisis esta situación. Y hay que poner en crisis el Poder Judicial, viendo que no puede ser que siga gobernando sin ser elegido por el pueblo y siga disciplinando, adoctrinando y condenando a los militantes o a los dirigentes políticos, especialmente, que tienen la decisión política de enfrentar a los grupos económicos concentrados, mediáticos, a los cuales ellos benefician.

Para resumir, a un chico de dieciséis años, ¿qué le voy a decir: “Jugate por lo que vos creés y seguí haciendo política para que cuando seas grande puedas enfrentar” o “Bueno, la verdad, no te metas, porque después te va a pasar lo que le pasa a Cristina”? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que problematizar, entender que está sucediendo en nuestro país y darnos cuenta de que la Justicia hoy tiene un rol que va más allá del poder que tiene. Porque el Poder Judicial se mete dentro de los poderes económicos, políticos y especialmente legislativos.

–A partir de esta evaluación que usted hace, ¿la democracia está en peligro hoy en la Argentina?

Y, ¿cuál es el rol de la democracia si a los dirigentes los eligen democráticamente por el voto y luego los condena el Poder Judicial sin pruebas pero no tengo pruebas pero no tengo dudas tampoco? ¿Cómo puede ser? Sí, hay una injerencia de un poder sobre los otros poderes que no corresponde. No hay independencia de poderes. Para poder tener una democracia como corresponde, tenemos que tener independencia de poderes. Esto está en la Constitución. Y si no respetamos la Constitución ¿de qué democracia podemos estar hablando?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–También mantuvo en los últimos días, junto a otros dirigentes sindicales y gremiales, un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se dejó trascender una frase de la vice: algo como “No me voy a quedar cuidando a mis nietos”. ¿Deja abierta la puerta a una posible candidatura?

Yo creo que lo que Cristina tiene que tener y no tiene hoy es la libertad de poder elegir. De poder hacer como hizo en ese momento la fórmula que nos llevó al triunfo, el 18 de mayo de 2019, cuando todos nos enteramos que la fórmula iba a ser Alberto Fernández–Cristina Fernández. Ella hoy no tiene esa libertad para poder elegir. Ella está condicionada por esta sentencia del Poder Judicial, que realmente nos quita a nosotros como militantes la posibilidad de tener un futuro como el que queremos.

Por eso, no es sólo por Cristina que nosotros queremos que ella sea candidata: es por el pueblo argentino, fundamentalmente. Y la Justicia no acciona por Cristina: adoctrinan a Cristina, sentencian a Cristina, pero en realidad quieren venir a perjudicar al pueblo. Ella lo que quiso decir cuando dijo eso es que en realidad ella no se fue nunca ni se va a ir. Cristina Fernández de Kirchner, esté en el rol que esté y elija estar, o pueda elegir, porque acá no puede elegir libremente, queremos que ella nos marque la nueva fórmula del peronismo y del triunfo, porque estamos convencidos y convencidas de que Cristina representa lo que fue en el pasado (los derechos de los trabajadores, la movilidad social ascendente, los jubilados, los niños, la educación, el trabajo, la salud), en el presente una clara oposición a determinadas políticas que hasta nuestro propio gobierno tiene (el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación crítica de los trabajadores asalariados que no llegamos a fin de mes, la situación de la pobreza en general, de los niños, está muy preocupada por esas situaciones) y el futuro, que nosotros creemos que es con estos pilares. Y la única que nos garantiza estos pilares dentro de una política de Estado es Cristina Fernández de Kirchner. Ella no se va a ir y lo dejó absolutamente en claro. No dejó en claro que ella se va a presentar como candidata. Lo que sí nos dejó claro es el absoluto apoyo a ella y que ella va a estar ahí en defensa y acompañamiento de todos los argentinos y las argentinas.

Yo creo, desde mi opinión, que Cristina ya tiene una estrategia, ya sabe perfectamente. Lo nuestro fue, obviamente, un deber que teníamos con nuestros representados y representadas, desde los lugares donde accionamos gremialmente, de irle a pedir que sea ella nuestra candidata; pero también, como dije yo cuando me tocó hablar, ella es muy inteligente, ella ya sabe perfectamente la decisión que va a tomar, y desde el lugar que tenemos nosotros lo que tenemos que hacer es el acompañamiento irrestricto a la decisión que tome Cristina, a la fórmula que se presente por parte de nuestra conductora, y acompañarla. Y saber que no está sola, que es lo que la Justicia quisiera, ¿no?, que Cristina estuviera sola y que no tuviera un pueblo que la defendiera. Y lo que está sucediendo es que estamos poniendo en crisis esta situación de la Justicia, porque no lo podemos permitir.

Y vuelvo a reiterar: no es por Cristina. Es por el pueblo argentino, es por el futuro también de nuestra patria. Porque si no ¿qué dirigente político va a llegar a la presidencia para enfrentarse a los grupos concentrados económicos, mediáticos, a situaciones problemáticas de la economía mundial? ¿Quiénes, si no tienen el coraje, la valentía y la libertad para poder hacerlo? Porque no la tienen. Porque todos saben que si hacen lo que no quiere la Justicia, que es el partido político judicial que favorece a Juntos por el Cambio, va a tener una carpeta, va a tener una sentencia, va a tener un juicio y que mseguramente lo van a condenar. Y seguramente los que ataquen a nuestra fórmula, o a nuestro peronismo, o que quieran matar a nuestra vicepresidenta, van a salir absueltos, como está sucediendo hoy. Como no investiga la Justicia el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, creo que esto es muy claro. Ya están en la cancha jugando. Ya ni siquiera se fijan en las formas y lo hacen abiertamente.