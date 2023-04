Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230405 Soledad Alonso

–Ayer se inauguró el período legislativo 2023 de la comisión de Trabajo, que usted tiene el honor de presidir. Abordarán cuatro leyes fundamentales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Es así?

Exactamente. Ayer se inauguró este período de comisiones. Desde la comisión de Trabajo tengo tres proyectos en mi comisión y hay uno que es de mi autoría que está en Asuntos Municipales pero voy a pedir que pase a la comisión de Trabajo, que tiene que ver con la modificación del artículo 6 y 66 de la Ley 14.656, que es la que regula las relaciones laborales y negociaciones colectivas de los trabajadores municipales. Claramente creemos que tiene que estar en nuestra órbita, que es de Trabajo, y que garantiza que los montos de las asignaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras municipales sean iguales a los montos que se abonan a nivel nacional. Al día de hoy hay una discriminación, y esto cabe destacarlo, hacia los hijos de los trabajadores y trabajadoras municipales, porque queda en la potestad del intendente o la intendenta de turno cuánto se va a abonar en las asignaciones familiares, cuando nosotros en realidad tenemos una ley a nivel nacional que marca, y de hecho se ha subido el tope de las asignaciones familiares, para igualarlo con el piso del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa esto? A nivel nacional, los trabajadores y las trabajadoras o cobran asignaciones familiares por sus hijos o por sus hijas o losdeducen del impuesto a las ganancias. Antes había un gris, donde, de acuerdo al tope de asignaciones familiares y el mínimo no imponible, había hijos e hijas que los trabajadores no podían ni tributar ni podían percibir la asignación familiar. Esta deuda se saldó. Es una deuda histórica que hemos logrado saldar desde el movimiento obrero. Yo soy parte del movimiento obrero; soy secretaria adjunta a nivel nacional del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi). Esta lucha la encabezó en su momento Pablo Moyano, nosotros obviamente también desde la ANSES hacíamos lo propio, para poder igualar esto. Significa que al día de hoy los trabajadores y trabajadoras de Argentina o cobran asignaciones familiares (los que cobran hasta $ 400.462 de salario) o pueden deducir a sus hijos a través del impuesto a las ganancias. Esto no sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en el régimen de los municipales. Entonces, primero hay que abordar esto y solucionarlo de manera urgente. Me voy a dedicar todo este año; espero que sea solamente el primer mes o dos meses de tener que trabajar puntualmente de esto, porque creo que llevarlo al recinto y que tenga el acompañamiento de todos los bloques es fundamental. Porque, así, dejamos de tener discriminación hacia los hijos y las hijas de los trabajadores municipales.

Después hay dos proyectos, que tienen ya media sanción del Senado, que son los dos de autoría de Omar Plaini, que a su vez es el presidente de la comisión de Trabajo en el Senado, también es sindicalista, y que creemos fundamentalmente que también somos las personas del movimiento obrero que siempre bregamos por mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras. El primero es el del registro provincial, único y obligatorio de los trabajadores de plataformas digitales. Acá estamos saldando una deuda que existe a nivel provincial, también nacional pero nosotros legislamos en la Provincia, que tiene que existir un registro con el solo efecto de llevar esta situación de registración laboral: de saber quiénes son, en dónde están, porque esta ley lo que pretende es que las personas humanas, trabajadores y trabajadoras que ejecutan personalmente estas actividades de tiempo total o parcial, sean tenidas en cuenta en un registro. Es importantísimo que las empleadoras, las personas jurídicas prestadoras titulares de las plataformas, que se llaman apps, que son recontraconocidas y que el Ministerio de Trabajo en su momento también hizo una investigación respecto de qué situación laboral tenían, tienen que tener la obligación de inscribir a sus trabajadores y trabajadoras y también los vehículos que utilizan para ese fin. El otro proyecto tiene que ver con el teletrabajo. Tiene que ver con tener también un registro dentro de la provincia de las personas del sector público y aquellas personas del sector privado, pero que estén comprendidas dentro de la provincia de Buenos Aires con la Ley 27.555, que es la Ley de Teletrabajo, que se sancionó a nivel Congreso de la Nación, a sólo efecto de saber quiénes son los que están trabajando con esta modalidad. Y, por supuesto, eso nos permite saber si están contemplados dentro del convenio colectivo aplicable para cada trabajador y que tengan también, obviamente, sus momentos de descanso, sus horarios, que estén regulados. Porque a lo que le tenemos miedo en la provincia de Buenos Aires es que al tener estas modalidades, tanto las apps como el tema del teletrabajo, puede haber algún tipo de falta de registración laboral o falta de derechos. Entonces nosotros tenemos que bregar por eso.

El último proyecto, que es súper importante, que es innovador, es la modificación del artículo 48 de la Ley 11.653 y sus modificatorias, que es el Régimen de Procedimiento Laboral. Proponemos que se modifique la tasa de interés aplicable a los pagos de sentencias que cobran los trabajadores y trabajadoras que son indemnizados, que son despedidos o que tuvieron algún accidente de trabajo; la tasa de interés que se le aplica al trabajador bonaerense es diferente de la que se le aplica al trabajador de Capital Federal. Al trabajador de Capital Federal se le aplica una tasa activa que lo beneficia; en cambio, en la Provincia no. Queremos igualar esas tasas de interés para que un trabajador que sufra algún tipo de despido y tenga que ser indemnizado cobre lo mismo que un trabajador despedido en la ciudad de Buenos Aires.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pondría en plano de igualdad a quienes litigan en tribunales bonaerenses con CABA y además permite una descompresión de los tribunales de Trabajo, lo que a su vez reduce la dilatación de las causas laborales. Porque ¿qué pasa? Esto también es importante saber: mientras están en un litigio, la plata que le corresponde al trabajador se la queda el empleador, que encima usufructúa ese dinero, y que al momento de pagárselo al trabajador perdió un montón, porque no sólo perdió tiempo de no tener ese dinero, sino que además la tasa de interés le paga por debajo de lo que le pagaría en Capital Federal. Entonces, entendemos que la demora en el pago genera un perjuicio económico contra el trabajador y, por supuesto, que el empleador no pueda acceder a seguir contando con el dinero del trabajador y lucre con esa renta.

Estos cuatro temas son los que en lo personal me voy a abocar a que se resuelvan y que sean favorables. Que los dos proyectos de ley que tienen media sanción salgan con sanción completa, es decir que sean leyes directamente, y los otros dos que tengo en mi órbita tengan media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia.

–Me imagino que será un año, también dentro de la comisión de Trabajo, en que será fundamental llegar a consensos para aprobar proyectos.

Es importantísimo llegar a consensos. Yo en la comisión de Trabajo, por suerte, tengo mayoría de diputados del FdT. Eso aporta y ayuda a que se viabilice el proyecto de una manera más rápida. Hay muchos que se obturan por no contar con la mayoría en las comisiones. No se llega a tener el quórum para poder tratar ese proyecto en comisión, entonces se dificulta que los proyectos, en un año electoral, salgan. Creo que es una responsabilidad muy importante de todos y todas los que conformamos la Cámara que nos aboquemos a hacer lo que el pueblo nos demanda, que es trabajar. Para eso nos votaron. Tenemos que trabajar todos los días, a toda hora, y dar el quórum y dar los debates que se tengan que dar dentro del recinto. No queremos que nos suceda como nos sucedió con la ley del Banco Provincia, que termina la Corte Suprema fallando a favor de lo que nosotros ya veníamos diciendo: que era inviable y que además era absolutamente perjudicial a los jubilados y jubiladas del Banco Provincia, y lo termina haciendo otro poder, que es el Poder Judicial, en vez de hacerlo el Poder Legislativo, que es donde tendría que haber nacido la modificación de esa ley que se hizo entre gallos y medianoche en el 2017 por pedido de Marí­a Eugenia Vidal.

–En otro orden, ayer también se reunió con Fabiana Bertino, subsecretaria de Coordinación de la Gestión Territorial de la Jefatura de Gabinete, para gestionar la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Exactamente. Para nosotros es fundamental saber que ante las crisis económicas que sufrimos como provincia y como país, y ante las situaciones difíciles que atravesamos los argentinos y las argentinas, hay un modelo político, hay un Ejecutivo provincial (obviamente, también nacional en su momento, cuando se hizo el Conectar Igualdad nacional, ahora es el Conectar Igualdad provincial) que está dispuesto a seguir apostando a la educación pública, que está dispuesto a seguir apostando a las innovaciones tecnológicas, a las nuevas tecnologías, y les da la posibilidad a los chicos y a las chicas de sexto año que egresan de tener su computadora. Nosotros en Campana tenemos la suerte de tener un presidente del PJ, que es Carlos Ortega, que se encarga personalmente de tener los vínculos con los organismos, obviamente con Martín Insaurralde a través de la Jefatura de Gabinete en este caso, y yo llego a la reunión con Fabiana Bertino, para poder plasmar las necesidades de nuestro territorio en hechos concretos con devoluciones reales. Asimismo, no sólo con el Conectar Igualdad Boanerense, que va a facilitar que 1400 chicos y chicas que están egresando este año tengan su computadora, que les va a servir para sus próximos estudios terciarios o universitarios, sino que además fue también quien logró que se hiciera el año pasado con los chicos que estaban en primer y segundo año del secundario con el Conectar Igualdad nacional. ¿Por qué lo remarco tanto? Porque después hay otro proyecto político que llega al poder y termina con el Conectar Igualdad, lo desmembra, lo censura, no existe más. Somos parte del proyecto político que entregó más de cinco millones de computadoras en su momento. Somos parte del proyecto político que sigue entregando computadoras a los chicos y a las chicas, creyendo en el presente y en el futuro. Sabemos que sin presente no va a haber futuro. Y nosotros abordamos el presente con todas las herramientas que tiene un Estado al servicio de la gente.