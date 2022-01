Tras oficializarse el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández presentó un listado de 18 proyectos de ley que considera clave poder aprobar en la brevedad. En lo referido a Ambiente, el temario enumera el proyecto de ley por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul", un área de máxima productividad biológica en el sector norte del Mar Argentino.

Se trata de un proyecto de ley presentado en noviembre de 2020 por la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, y sus pares del Frente de Todos, Leonardo Grosso y Máximo Kirchner, para la creación de un área protegida en la porción de 164.000 kilómetros cuadrados de "plataforma continental bajo jurisdicción argentina" que corresponden al Agujero Azul.

En lo que respecta al Agujero Azul, Argentina no tiene jurisdicción sobre el agua pero sí sobre la superficie bentónica: el fondo del mar, que forma parte de su plataforma continental, según lo define el derecho marítimo internacional.

Se trata de una zona sometida a una “excesiva presión pesquera que se incrementa año a año, provocando daños catastróficos sobre la biodiversidad y resultando en una virtual destrucción de los ecosistemas de los fondos marinos por la intensiva utilización de artes de pesca como el arrastre de fondo”, habían expresado desde Greenpeace al momento de la presentación del proyecto, sobre el cual manifestaron su apoyo.

“Este corredor biológico fundamental es explotado sin regulación y control efectivo por flotas de potencias pesqueras internacionales, habilitadas por la falta de una gobernanza en aguas internacionales y la falta de protección de zonas vulnerables de nuestro mar”, señalaban desde la organización. “Cuando esta ley sea promulgada las flotas de las potencias pesqueras verán su actividad limitada a la columna de agua y deberán recibir las inspecciones sobre sus elementos de pesca que la Argentina determine para asegurar que no se utilicen redes o cualquier aparejo que impacte el fondo marino”.

A casi un año de su presentación, en octubre de 2021, la diputada Camaño intentó que el proyecto se tratara sobre tablas en una sesión especial de la Cámara de Diputados pero no consiguió el número de votos necesarios.

“Yo no sé qué está pasando, yo no sé cuál es el motivo por el cual no podemos aprobarlo, yo no sé por qué no queremos tomar soberanía sobre el Atlántico Sur, no sé por qué no queremos completar el trabajo de los científicos y hacer lo que debemos hacer que es proteger las especies”, dijo en esa oportunidad.

También en esa oportunidad, el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica consideró que el tema debía ser abordado "con mayor seriedad". Desde el bloque opositor, cuestionaron que se hayan dejado fuera los sectores afectados por la exploración y explotación petrolera, considerando que se debía incluir esas áreas.

“Puede haber muchas áreas marinas protegidas pero lo más importante es la participación de los actores para fortalecer la gobernanza de estas áreas. Una cosa es que se cree por ley y otra que sea efectivamente implementada y esto presupone un importante desafío para el país”, indicó tiempo atrás Mercedes Santos, la directora de Áreas Marinas Protegidas del Ministerio de Ambiente, y subrayó que es importante que se entienda que se está hablando de la protección del fondo y no lo que sucede en la columna de agua, “donde existe libertad de navegación y de pesca”.

En esta línea, más allá de los controles que pueda instrumentar Argentina, las organizaciones ambientalistas como Greenpeace apelan también a la comunidad internacional para regular el vacío que existe en aguas internacionales y es por ello que apuestan a impulsar el Tratado Global de los Océanos en el marco de las Naciones Unidas.

En este marco, y ante el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente, los legisladores y legisladoras nacionales tienen durante todo el mes de febrero una nueva oportunidad para darle tratamiento al proyecto de ley por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul".