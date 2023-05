Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230516 Sergio Siciliano

–Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que un tercio de los chicos‍ de Argentina sufren hambre y que el 60% recibe comida en comedores escolares o comunitarios. Desde su experiencia como maestro y como referente en educación, ¿cómo es posible que hoy un chico o una chica en Argentina pueda centrarse en sus estudios en esta situación de vulnerabilidad en la que vive?

Por supuesto, esa es la base de la gran problemática educativa que tenemos hoy. Mientras tengamos estos índices de pobreza, es muy difícil que cualquier plan educativo pueda funcionar. Acá hay que avanzar hacia un plan de las dos E: un plan de estabilización y un plan educativo. Van de la mano. Si la economía no se logra estabilizar, es muy difícil poder pensar solamente reformas que tienen que ver en materia educativa. Ahora, dicho esto, obviamente los ministerios pueden tomar medidas que favorezcan al aprendizaje y no, justamente, lo empeoren, o lo complejicen aun más, como a veces ciertas políticas, que ya hemos charlado y dialogado en otras ocasiones, terminan complejizando.

–Usted está brindando charlas a lo largo del país; también participó recientemente del encuentro “Revolución Educativa” que llevó adelante la UCR en la ciudad de La Plata. ¿A qué conclusiones puede llegar tras estos encuentros en cuanto a la educación en el país? ¿Cómo se vive en los distintos puntos de la Argentina?

Yo creo que hay conciencia en todo el país. Yo he visitado más de 16 provincias, 60 distritos. Hay una conciencia de que la crisis es profunda, de que hay que volver a cuestiones elementales. Los chicos no comprenden lo que leen. Los chicos no saben leer, como un síntoma básico de la problemática, y hay una conciencia de que hay que tomar medidas. Eso está muy presente y muy penetrado entre los docentes, entre los padres, entre los actores del sistema.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

El diagnóstico lo compartimos; tenemos que ver cuáles son esas medidas para poder salir adelante con esto. Básicamente, poner a la escuela como centro de la enseñanza.

–¿A qué conclusiones pudo arribar tras el encuentro “Revolución Educativa”? ¿Qué balance hace de esta jornada?

Bueno, yo he sido invitado a un encuentro del radicalismo, que lo organizó Maxi Abad. Ellos han puesto el foco en las transformaciones que se necesitan en la escuela. Uno de los paneles, y me parece que se ha dedicado mucho tiempo, es el tema de la alfabetización y la enseñanza de lectoescritura, que es el gran debate que tiene la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional.

–En los últimos días, Javier Milei ha propuesto implementar el sistema de vouchers en la Argentina, para que el Estado financie a los alumnos, en lugar de lo que sucede actualmente: que sustenta al establecimiento para ofrecer educación a todos los estudiantes. ¿Qué opina sobre esta idea de Milei?

Primero que es inaplicable. Desconoce la norma, desconoce cuestiones que tienen que ver con la Constitución propia de nuestro país, Constituciones de las provincias. Lo que de muestra este comentario, esta idea, es que Milei no sabe de lo que habla en materia educativa. No sé quién lo asesora, no sé quiénes son sus referentes, pero es como que yo diga que mañana los perros son verdes. No tiene ni pies ni cabeza la propuesta en este país. No funciona en ninguna parte del mundo lo que él dice que quiere hacer. No existe un país en el mundo que haga eso. Con lo cual es un delirio. Bueno, es parte de lo que nos tiene acostumbrados.

–¿Esta idea es parte de una lógica mercantilista de la educación?

Ni siquiera llega a eso. Es un delirio.