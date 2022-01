El Ministerio de Trasporte bonaerense ultima detalles para enviar a la Legislatura el proyecto que apunta a instaurar por ley el “alcohol cero” al volante en la Provincia de Buenos Aires. El titular de la cartera, Jorge D’Onofrio, dijo que “habría consenso” para tratar esta iniciativa que apunta a fortalecer las políticas de prevención en materia de seguridad vial.

“Transporte es la columna vertebral de la actividad productiva y social de la Provincia”, indicó D’Onofrio en declaraciones a un medio. “Desde ahí se nos permite diagramar y ejecutar políticas integrales en materia de transporte. En cuanto a la seguridad vial, es inadmisible la estadística que tenemos: mueren cuatro bonaerenses por día en siniestros viales”, afirmó.

“Estimo que habría consenso hasta para sacar el proyecto de alcohol cero por unanimidad, salvo alguno que quiera plantear que avanzamos sobre su libertad personal de emborracharse y manejar”, dijo el titular del la nueva cartera del Gabinete de Axel Kicillof, que hasta el año pasado tenía rango de Subsecretaría.

Considerando que actualmente la tolerancia es de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre para conductores de autos, 200 miligramos (0,2) para motos o ciclomotores y alcohol cero para transporte de pasajeros de menores y de carga, el ministro cuestionó que “no hay un organismo igual a otro y el alcohol impacta de manera diferente, pero además nadie sabe cuánto puede tomar para estar dentro de ese 0,5, y como sea, reduce reflejos”.

"Necesitamos generar un cambio de conducta"

En esta línea, D’Onofrio indicó que “se busca generar un cambio cultural ya que son problemáticas que no se arreglan aumentando una multa. Hoy una infracción termina con una multa, el que puede la paga y el que no, la debe. Necesitamos generar un cambio de conducta, así que estamos analizando que además de la multa deba asistir a capacitaciones obligatorias o, por qué no, trabajo comunitario para recuperar la licencia”, sostuvo Jorge D’Onofrio.

En noviembre del 2021, un proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante había tenido luz verde en la Comisión de Transporte del Senado bonaerense y quedó en condiciones de llegar al recinto. Se esperaba que la propuesta elaborada por la senadora de Juntos, Claudia Rucci, se tratara en la sesión del último 18 de noviembre pero finalmente quedó parada. Ahora, sería el proyecto de Jorge D’Onofrio el que avanzaría en la Legislatura bonaerense.