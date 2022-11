Tras conocerse un vídeo donde la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, le muestra a la ministra de España la historia del balcón de Casa Rosada y le dice: "esa fuente es donde la derecha colocó las piedras recordando los muertos del covid"; se desató una polémica en las redes sociales.

A saber, fue la diputada y Presidenta de la CC-ARI bonaerense, Maricel Etchecoin Moro,quien cruzó a la oficialista: “Cuánta insensibilidad y falta de respeto. Le recuerdo que muchas familias no pudieron despedir a sus seres queridos. Se recordaban a PERSONAS, un homenaje a quienes ya no están y no tuvieron el privilegio de saltearse la fila para recibir la vacuna. Repudiables sus dichos”.

