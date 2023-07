“Dicen ´tengo miedo a que me pase algo en la salud y no me atiendan en los hospitales, tengo miedo a que mi hijo no aprenda y no tenga futuro el día que yo no esté en este mundo, tengo miedo a perder la vida, tengo miedo a perder el laburo, a no llevar el pan a mi casa y llegar a fin de mes´”, declaró Santilli.

Santilli lanzó su spot de campaña, focalizado en sus diferencias con Kicillof en seguridad, trabajo y educación

Tras ello, comentó que “hay que salir del miedo hacia un proceso positivo de la Argentina, de laburo, de producción”