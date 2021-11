El candidato a Diputado de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, les brindó un mensaje a los jóvenes: “Hemos vivido un año y medio muy duro, muy difícil para los jóvenes, donde no tuvimos clases, no pudimos socializar, no pudiste encontrarte con tu profesor, con tu maestro”.

“Exijan, debatan, lleven su mensaje con alegría, con esperanza. No se cansen de luchar por lo que creen y por lo que aman. Vayan a fondo. El tiempo de ustedes es hoy. Son ustedes los que pueden liderar este proceso de cambio”, les dijo.

Por último, aseguró que “El cambio que necesitamos para construir la provincia y el país es que sean dueños del futuro”