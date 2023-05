Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230522 Santiago Maggiotti

–Ministro, lo llevo ahora al ámbito electoral. Le quiero consultar cómo analiza la actualidad del FdT pensando ya en las elecciones a nivel nacional. ¿Piensa que el candidato del espacio se elegirá en unas PASO o habrá candidato de síntesis?

No, a ver, si hay un acuerdo entre los espacios que lleva adelante el FdT, será un candidato único. Y si eso no existiese, será con PASO, que tampoco es complejo. Lo que tiene que haber es la estrategia política de acuerdo a la elección para poder encarar de la mejor manera las elecciones de este año. A mí no me cabe duda de que la gente mayoritariamente se va a volcar y va a acompañar a un candidato de nuestro frente electoral, sabiendo y reconociendo que todavía hay muchas cosas por solucionar, pero el reconocimiento de los argentinos tiene que ver con la generación de empleo, con la reactivación económica, tiene que ver con la apertura de pymes, tiene que ver con la cantidad de obra pública que se está haciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, tanto de obra pública como de vivienda, tiene que ver con que hay un Estado que trata de igualar posibilidades.

Porque la realidad es que los otros candidatos, los candidatos de la oposición, proponen lo mismo que ya hicieron cuando estuvieron en el gobierno, que fue hace tres años y medio, en donde dejaron un nivel muy alto de desempleo, una caída en la actividad económica, y la verdad es que Juntos por el Cambio (JxC) llevó adelante el peor fracaso de la historia argentina en el último siglo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, que nos condenó a cien años de endeudamiento a las generaciones venideras.

–En los últimos días la vicepresidenta habló mucho de esta necesidad del peronismo de “volver a enamorar” al pueblo. ¿Cuáles considera que deberían ser los ejes fundamentales de este movimiento para volver a acaparar la atención de los ciudadanos?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

El peronismo siempre fue transformador, transformador de las realidades. Hoy claramente el peronismo viene ejecutando muchas obras, como te vengo diciendo, pero hay que volver a generar ese enamoramiento. Porque también hay una realidad: nosotros pasamos tres años muy complejos, la pandemia, la guerra, y hoy la sequía que condiciona mucho más la realidad de nuestro país, pero nosotros para adelante tenemos un futuro muy próspero en lo que tiene que ver con poder exportar alimentos y energía. A mediados de año se va a terminar el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir transformarnos en un exportador de energía, cuando hasta ahora venimos importando y eso nos ha costado mucha cantidad de dólares. Creo que Argentina tiene una posibilidad enorme en lo que tiene que ver con el desarrollo de los alimentos, con el desarrollo del gas, con el desarrollo del litio. En definitiva, somos una tierra próspera que la naturaleza ha favorecido, y creo que el desarrollo de nuestro país va a ir por ese lado.

–Por último, ministro, usted es uno de los funcionarios que tiene muy buen vínculo, muy buen diálogo, tanto con Cristina Fernández como por supuesto con el presidente Alberto Fernández y con Sergio Massa, ministro de Economía. ¿Considera que debería haber una foto, una especie de reunión entre los tres para terminar de definir la estrategia electoral del espacio? ¿Lo ve como necesario?

Yo creo que se va a definir de esa manera la estrategia electoral y cuando eso ocurra estaremos todos trabajando en esa unidad tan importante que necesitamos tener en nuestro espacio político. Porque la verdad que los argentinos necesitan tener un candidato que siga pensando en el crecimiento del país, pero en el desarrollo. Muchas veces en un crecimiento puede crecer un solo sector. Yo creo que alguien de nuestro espacio político puede ser el que garantice que ese crecimiento se pueda redistribuir y permitir que se desarrolle toda la comunidad.