El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó hoy que dejará su cargo para abocarse a su precandidatura a senador nacional por el Frente de Todos de Santa Fe y renovó sus críticas hacia el gobernador Omar Perotti, a cuya lista enfrentará en las PASO del 12 de septiembre próximo.

"Voy a tener absoluta libertad para dar el debate político que necesita Santa Fe", ratificó Rossi en una entrevista con una radio rosarina, en la que volvió a cargar contra Perotti, de quien dijo que "debe pedir licencia" en la gobernación, ya que es candidato a senador suplente en la lista que encabeza Marcelo Lewandowski.

Rossi dejará la cartera de Defensa tras el pedido del presidente Alberto Fernández, quien desde Perú dijo anoche que los funcionarios del Gobierno que se presentarán como precandidatos deberán "dejar sus cargos" para afrontar la campaña, una postura a la que defendió como "regla ética".

Inscripta en esa línea, en la mañana de hoy la vicegobernadora Alejandra Rodenas pidió licencia a su cargo sin goce de sueldo para dedicarse de lleno a la campaña, en la que se presenta como segunda de Rossi en la lista de senadores.

Por su parte, Rossi dijo que si Perotti no pide licencia "sería una estafa a los santafesinos".

Además, el ministro de Defensa reveló que el Presidente le había pedido "que hiciera todo para conseguir una lista única, y lo hice con Alejandra Rodenas", pero contó que, cuando habló con Perotti, le dijo que "no quería que yo estuviera en la lista, y que Rodenas tampoco, por lo que me di cuenta de que no querían una lista de unidad".

"Así que yo hice lo que el Presidente me pidió, hice tres alternativas de unidad, se las comuniqué al Presidente y él que me dijo que estaba muy bien", añadió.

Rossi dijo además que desbarató "un plan, el plan del gobernador Perotti era convertir al peronismo en Santa Fe en un símil del peronismo cordobés".

El tono de las declaraciones de Rossi provocó la respuesta del senador nacional Roberto Mirabella, cercano a Perotti y cabeza de la lista de precandidatos a Diputados, quien afirmó que tanto él como su jefe político siempre estuvieron "en el mismo lugar".

"Me afilié al peronismo en 1987, me hago cargo sin beneficio de inventario, habiendo sido o no protagonista de la política santafesina. Perotti lo mismo. Siempre estuvimos en el mismo lugar. Los que se mueven son los otros, los que hablan de que nosotros vamos y venimos, que nos queremos ir o queremos volver", indicó Mirabella.

Al ser consultado acerca de si se refería a Rossi, quien tuvo un etapa de militancia en el Frepaso, Mirabella contestó: "Al que le quepa el sayo, que se lo ponga".

En tanto, reafirmó que, con su jefe político, tienen "una trayectoria política que nos define, todo lo demás es pirotecnia verbal que no lleva a ningún lado", y sobre la acusación de Rossi respecto a Perotti de tener una "actitud hegemónica" al estilo de Carlos Reutemann, dijo que tanto el gobernador como él no contestarán "agravios".

"Lo mismo que dijo el gobernador Perotti, no vamos a perder un segundo en contestar agravios y desacreditaciones. No nos gusta que nos impongan las cosas, por el contrario, nos gusta definir aquí en Santa Fe de manera concertada con los otros espacios", añadió.

Además, el legislador sostuvo: "Las expresiones que se escuchan en estos momentos, y que no queremos responder, me parece que hablan por sí solas sobre quién quiere imponer las cosas".

También fue consultada sobre la interna peronista de Santa Fe la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien desde el kirchnerismo aportó una visión distinta a la de Rossi respecto de los acuerdos políticos logrados en el Frente de Todos.

La legisladora de Firmat reivindicó la alianza con Perotti pese a que poseen "distintos matices" y remarcó que "la política, en definitiva, es diálogo".

Sacnun dijo estar convencida de que, "cuando uno busca construir acuerdos políticos y construir frentes electorales, lo hace con aquellos que tienen distintos matices", y, en ese contexto, inscribió la alianza con el mandatario de su provincia.

"Hoy está gobernando la provincia Omar Perotti, (cuyo Gobierno) es fruto del esfuerzo de todos los sectores del peronismo y del proyecto de alianzas políticas que se llevó adelante en su momento", apuntó la legisladora.

En esa línea dijo que ella ha manifestado "distintas posiciones en algunos temas" en el Senado de la Nación, pero consideró que "eso no obtura que nosotros tratemos de consolidar nuestro Gobierno, nuestro Gobierno provincial, y que un gobernador, que pertenece al Frente de Todos, con matices, con diferencias, esté y trabaje para que el Frente de Todos obtenga un triunfo en la provincia". (Télam)