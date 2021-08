El diputado provincial por Juntos por el Cambio, Diego Rovella, lanzó duras críticas contra el asesor del gobernador Axel Kicillof, el médico Jorge Rachid, luego de que éste comparara a los ciudadanos que huyen de Afganistán por temor al horror talibán con colaboracionistas del régimen nazi.

Tras estos dichos, Rovella apuntó en su cuenta de Twitter: “El asesor de Kicillof, Jorge Rachid, justificó a talibanes en Afganistán y sin tener ningún tipo de pudor, comparó a los que huyen con los “colaboracionistas nazis”.

“Aún no pidió perdón, seguro que no #Pudio pero esperamos que lo haga. No hay límites y sobra impunidad!!”, exclamó el legislador opositor