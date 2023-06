Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230622 Romina Del Plá

–En las últimas horas José Luis Espert ha pedido la expulsión del Congreso, tanto de usted como de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño, por “golpistas” (así lo ha definido él) y por estar atentando contra la Constitución sancionada por la Asamblea Constituyente de la Provincia de Jujuy. Con esta intención que tiene él de echarlos, principalmente a ustedes tres, del Congreso, ¿creen que hay una clara posición de persecución ideológica hacia el Frente de Izquierda?

Completamente. Esto de José Luis Espert es un salto más en la criminalización de la protesta que pretende justamente esta Constitución reaccionaria que ha aprobado con la reforma (Gerardo) Morales en Jujuy, ¿no? Que justamente es impedir cualquier tipo de derecho a la protesta, porque todo está cuestionado y condicionado, porque no hay muchas protestas que conozcamos que no sean manifestándose, por lo tanto, en la medida en que se impide eso, se impide y se criminaliza el derecho a la protesta, como ya viene haciendo Morales en Jujuy, utilizando arbitrariamente el Código Contravencional. Pero además, a esto ahora se le suma que ya ni siquiera se puede opinar, y vos imaginate que justamente para algo existen los fueros de los diputados y diputadas, que es para poder tener un derecho de opinión, y lo que hemos hecho es denunciar que lo que está haciendo Morales en la provincia de Jujuy es una persecución a las y los trabajadores, al movimiento piquetero, a las comunidades originarias, y que justamente la reforma constitucional es la cobertura con la que Morales pretende tener la vía libre para el saqueo del litio, para la expropiación de las tierras de las comunidades.

Y el apoyo que damos a esa lucha de la docencia y del pueblo jujeño contra esta reforma constitucional es lo que corresponde, por supuesto, a dirigentes y a diputados de la izquierda, al contrario de lo que hacen los políticos patronales de defender este saqueo al pueblo. Por eso hemos planteado que delincuentes son los que le roban al pueblo y los que saquean al país.

–¿Y qué piensa cuando Espert dice que los grupos de izquierda siempre funcionan como una pequeña lista colectora del kirchnerismo?

Bueno, por supuesto que está completamente equivocado. Pero es una asociación intencionada, ¿no?, porque él pretende colocar al kirchnerismo y al conjunto del gobierno del Frente de Todos (FdT) y confundirlo con la izquierda, cuando en realidad tienen acuerdos estratégicos con Juntos por el Cambio (JxC), sector al que él se ha sumado y que demuestra que siempre ha sido de alguna manera él una colectora de JxC.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La idea de asociar a un gobierno que lleva adelante el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), que también en las provincias que gobierna criminaliza la protesta (como en Salta, como en Santa Cruz, como en Chubut), que también tiene un acuerdo con el tema del saqueo de los recursos, con la megaminería contaminante, a la izquierda, es tratar de generar una diferenciación entre la política estratégica de JxC y de la derecha con el gobierno peronista. Entonces esa suerte de polarización artificial que llevan adelante es completamente intencionada.

El FIT mantiene la independencia completa de todos los gobiernos. La hemos tenido frente al macrismo, la hemos tenido frente a los anteriores gobiernos kirchneristas, la hemos tenido frente al FdT. Hemos mantenido nuestra independencia, hemos defendido a rajatabla los derechos de las y los trabajadores, de la juventud, de los jubilados, y como corresponde a una izquierda independiente, anticapitalista, socialista, estamos no sólo en el Congreso, sino en las calles, en los lugares de trabajo, defendiendo a la población y denunciando cada uno de los atropellos que se llevan adelante contra el pueblo.

–En el caso particular de Jujuy, una diputada kirchnerista, Gisela Marziotta, promueve la intervención de los tres poderes de la provincia del norte con el fin de restablecer la forma representativa y federal de gobierno a través de un proyecto. ¿Qué consideración le merece esta iniciativa de Marziotta?

No, nosotros no estamos de acuerdo con este planteo. Sí entendemos que Morales debería renunciar, porque es responsable de una política de saqueo brutal de la provincia que se está pretendiendo llevar a sangre y fuego: la represión del sábado, la represión del martes, el proceso de una Constituyente que funciona completamente a espaldas de la población, resolviendo temas muy profundos entre gallos y medianoche, estafando incluso a sus votantes, tiene que tener una conclusión, que es que Morales se tiene que ir. Ahora, la intervención federal es darle el dominio de la provincia al gobierno nacional, que es el mismo que aplica el ajuste del Fondo Monetario y que no se distancia para nada.

Recordemos que esta Constituyente ha funcionado con el acuerdo y el apoyo de los constituyentes del PJ de la provincia, con lo cual no vemos que la salida para nada es la intervención federal, sino que justamente la salida tiene que ser defender a la población, a esta rebelión, a este Jujeñazo que se está llevando adelante, plantear Abajo la reforma y fuera Morales, y nos parece que por ese lado es que pasa la cuestión.