Si bien los datos puntuales estarán desde las 21 horas, tal cual lo anunció en conferencia de prensa el ministro Wado De Pedro, se estima que minutos antes podría haber noticias sobre cómo se movió el tablero en estas PASO a nivel nacional. Según trascendió en estas primeras horas tras el cierre de los comicios, la diferencia de la lista que encabeza Victoria Tolosa Paz (FDT) superaría en más de 5 puntos a Juntos por el Cambio. En tanto, en la interna de JxC se impondría Diego Santilli por sobre Facundo Manes.

El resultado de estas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) define los candidatos y candidatas a legislar por de cada espacio político. Estos, a su vez, se medirán en elecciones generales el próximo 14 de noviembre. La Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 bancas, mientras que la de Senadores renovará 24 de sus 54 escaños. Todas las provincias elegirán diputados, mientras que solo ocho votarán para senadores. Los distritos que deberán elegir a sus tres senadores para el período 2021-27 serán Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. En la provincia de Buenos Aires, el distrito con más habitantes del país y de mayor representación parlamentaria, finalizan su mandato 35 diputados nacionales, de los cuales 16 corresponden al Frente de Todos (se suman el FPV y el Frente Renovador) y 14 pertenecen a Juntos por el Cambio (8 del PRO, 3 de la UCR y 3 de la Coalición Cívica).

En esta interna, el Frente de Todos fue con una sola lista que estuvo encabezada por la platense Victoria Tolosa Paz y secundada por el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán (Seguidos por Marcela Passo, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza y Daniel Arroyo). Juntos disputó una interna entre Propuesta Republicana (PRO) y la Coalición Cívica (CC ARI); y por el otro, la Unión Cívica Radical (UCR) junto al Partido del Diálogo (PD) y Generación para un Encuentro Nacional (GEN). La lista delPRO estuvo encabezada por Diego Santilli (Seguido por Graciela Ocaña, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, María Ángel Sotolano, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro y Victoria Borrego). En tanto, la lista UCR fue encabezada por el neurocirujano oriundo de Salto, Facundo Manes (Y seguida por Danya Tavela, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Fabio Quetglas, Elsa Llenderrozas, Jesús Cariglino, Josefina Mendoza, Pablo Juliano y María José Navajas).

Vamos con Vos, espacio que lidera el ex ministro del Interior y de Transporte (2007-2015), Florencio Randazzo, también midió fuerza. Carolina Castro fue su compañera de fórmula. Avanza Libertad, el espacio de José Luis Espert se presentó en las PASO acompañado en la formula por la diputada provincial y ex secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata, Carolina Píparo. En la lista también tuvo su lugar Hugo Bontempo (Presidente de la UCEDE de la Provincia de Buenos), Karina García y Luis Green.

La izquierda no pudo concretar una lista única y presentó internas en la provincia. Por un lado elPartido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que encabezó Nicolás del Caño (Seguido por Romina del Plá y Nestor Pitrola), y por el otro el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), de Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Nuevo Más, espacio liderado por Manuela Castañeira no llegó a un acuerdo con el Frente de Izquierda y es por eso que en estas PASO fue con su propia lista. La ex precandidata a presidenta en las últimas elecciones estuvo acompañada en la fórmula por Jorge Ayala, referente de la agrupación Marrón del Neumático y trabajador de FATE. Política Obrera fue con su lista con Jorge Altamira a la cabeza. El ex legislador porteño (2000-2004) y candidato a presidente de la nación en cinco oportunidades estuvo acompañado por Eva Gutiérrez, también referente por el Polo Obrero.

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior (2006-2013) se presentó con su lista Principios y Valores por el partido Republicano Federal. Fue secundado por María Lucila Colombo, Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa. En tanto, la lista de Diputados Nacionales del Frente Patriota tuvo a Alejandro Biondini como principal candidato. Fue la lista única en las PASO. Por otro lado, se presentó Más Valores Para Mi País, de la economista y referente de los “celestes”, Cynthia Hotton. Ella encabezó su propia lista acompañada en la nómina por Gastón Bruno, ex vicepresidente de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

El ex director de Aduana y veterano de la Guerra de Malvinas Juan José Gómez Centurión, se midió en unas internas dentro del frente Unión por el futuro. Juan Carlos Neves, otro ex combatiente del conflicto del Atlántico Sur y líder del espacio Nueva Unión Ciudadana, fue su contrincante.

El periodista y ex candidato a gobernador bonaerense, Santiago Cúneo, volvió a participar con el sello del Partido Popular, agrupación que lo tiene a él como primer candidato a diputado nacional, acompañado por María Fernanda Amaya en la fórmula. En tanto, el Partido Celeste tuvo su propia boleta en la provincia de Buenos Aires, encabezada por Ayelén Alancay, quien se denomina como una “activista por las dos vidas”. En segundo lugar Raúl Magnasco, presidente Fundación Más Vida, y la dirigente social provida de Escobar Pamela Vallejos. Unite por Buenos Aires, por su parte, llevó a las PASO a la modelo Cinthia Fernández como cabeza de formula.

El Proyecto Justo, Social y Humanista llevó en su lista a Mario Francisco Mazzitlli. Por otro lado, Esperanza del Pueblo fue con la lista encabezada por Mirta B. Sotelo. Por el Partido Justicia y Dignidad Patriótica se presentó Sergio Medrano. Por el Partido Laborista, fue Anabella Lentini. El partido Unidad Social de la lista Unidos llevó a Walter Arias en estas PASO como cabeza de lista. Por Moral y Progreso, se presentó Jorge Alberto Paz. Por Todos por Buenos Aires, buscó medir fuerza José Raffo. Por el partido Verde, fue Fabiana Zanutti. PorCO.PE.BO fue Ernesto Ludueña. Por el Partido Conservador Popular se presentó Víctor Manuel Albarracín. Y por el Partido Federal Celeste y Blanca, Miguel Saredi