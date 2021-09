Si bien los resultados se conocerán para las 21 horas, lo primero que se dio a conocer es la primera acta de escrutinio de CABA. Es de una mesa en la Comuna 9, en Parque Avellaneda. En la misma, encabeza la lista de Vidal: 28.4%. Le sigue Lopez Murphy: 6.5% y Rubinstein: 3.25%. De esta forma, Juntos se impuso en este primer resultado puntual. Por su parte, Santoro por FDT sacó: 26.4%, la lista de Milei: 19% y la de Bregman: 5%.

No obstante,cerca de las 20 horas ya se habla de que María Eugenia Vidal, de Juntos, ganaría las elecciones 2021 PASO en la Ciudad de Buenos Aires al imponerse por cerca de 30 y 35 puntos y ser la más votada en esta primera instancia electoral. Juntos cosecharía-según los primeros datos- entre 40 y 50 puntos en la Capital Federal. De esta forma, Vidal superaría a Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein. Por el lado del Frente de Todos, Leandro Santoro se ubicaría en segundo lugar con una buena elección.

El resultado de estas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) define los candidatos y candidatas a legislar por de cada espacio político. Estos, a su vez, se medirán en elecciones generales el próximo 14 de noviembre. La Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 bancas, mientras que la de Senadores renovará 24 de sus 54 escaños. Todas las provincias elegirán diputados, mientras que solo ocho votarán para senadores. Los distritos que deberán elegir a sus tres senadores para el período 2021-27 serán Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires renovará 13 bancas en la Cámara Baja (diputados).

Juntos (actual oficialismo en la ciudad) se midió este domingo en una interna. La encabezada por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal (Seguida por Martín Tetaz, Paula Olivetto, Fernando Iglesias y Ana Carrizo), la lista encabezada por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy (Seguido por Sandra Pitta, Gustavo Lazzari, María Talerico, Franco Rinaldi) y la lista encabezada por el ex Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein (Seguido por Mónica Marquina, Facundo Suárez Lastra, Ana Etchegaray y Martín Scotto). Por su parte, el Frente de Todos decidió este domingo ir con una sola lista, encabezada por Leandro Santoro, actual diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y secundada por la reconocida periodista Gisella Marziotta. Dentro de la lista también está el ex vicepresidente de Boca Juniors Carlos Heller, Lorena Pokoik, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación y Cecilia Barros.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Fit-U) es otro de los espacios que este domingo se midió en una interna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una boleta la lideró la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, mientras que en la otra la encabezó la joven dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro. Nuevo Más, espacio referenciado con Manuela Castañeira, presentó como primer precandidato a Federico Winokur, un docente de 28 años que es el postulante más joven de la elección porteña, quien también es dirigente de Acción Ecológica Anticapitalista.

Por Partido Federal, Julio Bárbaro encabezó la lista que también llevó a Miguel Saredi como primer precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, La Libertad Avanza tuvo en esta PASO a Javier Milei como cabeza de lista. En tanto, Política Obrera presentó a Marcelo Ramal como precandidato a primer diputado nacional por la Ciudad. Ramal es docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional de Quilmes. Alternativa ciudadana: Libres del Sur presentó este domingo a Martín Hourest como primer precandidato en la lista. Hourest es exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2007-2011 y tiene pasado como dirigente del Partido Gen, liderado por Margarita Stolbizer. Mientras que Partido Aptitud Renovadora midió su fuerza con Juan Pablo Chiesa (abogado laboralista). En tanto, el Partido Autonomista presentó como candidatos a diputados nacionales Eduardo Awad y Paula Monteserin. Mientras que el Partido Socialista Auténtico hizo un acuerdo con el Partido Verde y llevó este domingo como candidatos a diputados nacionales a Silvia Vázquez y Pablo Talamoni. A su vez, el Partido Renovador Federal tuvo una lista encabezada por Lucas Jaszewski. Y el Frente patriota, el espacio liderado por Alejandro Biondini se presentó este domingo con una lista cuyos principales candidatos fueron Héctor Jaime y Azul Prado Diessler. Autodeterminación y Libertad, llevó la lista 187A que fue encabezada por Luis Zamora como primer candidato a diputado en CABA, junto a Virginia Peyrás Villarino