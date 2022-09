En declaraciones periodísticas, Alejandro Finocchiaro se expresó sobre el ataque a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el feriado decretado y las manifestaciones convocadas en esta jornada. “Repudiamos la violencia y sostenemos que ningún ciudadano de este país está por encima de la Constitución y de las leyes”, aseguró el legislador. “Convocar a manifestaciones, llevar gente hoy a la calle no es la manera de cuidarla”. “Llamamos a la concordia, a sostener la institucionalidad en la República Argentina, estamos llamando a recuperar la normalidad”.

“Con este tipo de cosas no hay que especular y hay que ser sumamente claro: repudiamos toda manifestación de violencia y en especial lo que pasó anoche. Exigimos que él o los autores sean encontrados, sean juzgados y condenados”, subrayó el diputado nacional.

“Esto no debe entenderse como un apoyo a las posiciones de Cristina Fernández de Kirchner. Que nosotros repudiemos, con toda claridad, los discursos de odio no debe ser leído como un aliento a su impunidad. Cristina Fernández también debe terminar de ser juzgada de acuerdo a las leyes de la República”, amplió.

“Repudiamos la violencia y sostenemos que ningún ciudadano de este país está por encima de la Constitución y de las leyes. Una de las cosas más importantes que tenemos los argentinos, y que nos ha costado en el siglo XIX mucha sangre, es un libro que se llama Constitución de la Nación Argentina. Ese es el contrato con el que aceptamos vivir juntos y establece que todos somos iguales ante la ley. Por eso la expresidente debe llegar a sentencia. Los jueces deben tener la tranquilidad de ánimo para aplicar el derecho de acuerdo a su leal saber y entender”.

Consultado por el feriado anunciado por Alberto Fernández durante la cadena nacional de anoche, Finocchiaro consideró que “el Presidente vuelve a equivocarse, con el feriado y con el discurso, que debió ser de grandeza y no de odio, de grieta. La sociedad está muy crispada como para que él y su gobierno jueguen a aprendices de brujo. Después de lo que pasó, no es un buen día para convocar a manifestaciones. Lo que la gente le está pidiendo al Gobierno es ‘cuídennos’, y llevarla a la calle no sería, en este momento, la mejor manera de cuidarla”.

“Llamamos a la concordia, a sostener la institucionalidad en la República Argentina, estamos llamando a recuperar la normalidad”, cerró