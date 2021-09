“Cuando el Frente de Todos se hizo cargo de la provincia se encontró que la misma estaba devastada en cientos de aspectos; la ex gobernadora no solo había endeudado a nuestras próximas generaciones en millones de dólares sino que esa deuda tomada no se vio reflejada en acciones para nuestra querida Buenos Aires”, dijo la precandidata a diputada provincial por el FDT, Ayelén Rasquetti.

“Para hacernos una idea de esto no hay mejor ejemplo que lo que se vivió en los sectores de la educación y la salud. Como es de público conocimiento, estos sectores fueron fuertemente vulnerados a nivel nacional durante la gestión de Macri y en consonancia, Vidal replicó las mismas políticas”, comentó.

Y recordó que en el año 2015, el entonces Ministerio de Salud en conjunto con el Estado Provincial habían incorporado en la red de asistencia de la provincia seis Hospitales de Gestión Mixta que, en los siguientes 4 años, se dejaron en un abandono voluntario e incluso se vaciaron, como lo fue el caso del Hospital de la Cuenca Alta de Cañuelas.

“Los cañuelenses lo sentimos en carne propia, nos quitaron equipamiento (angiógrafo) bajo excusas y mentiras y mantuvieron el Hospital con las puertas cerradas por 4 años”, comentó.

“Esta mirada sesgada sobre la política pública en cuanto a la salud nos dejó, no solo una degradación en el rango de ministerio a secretaría sino también un deterioro del sistema todo. A 2019 se encontraban 125 obras pausadas tanto de hospitales como de guardias y centros de atención primaria de la salud, entre otras. Las guardias de los hospitales carecían de mantenimiento y los equipos ecnológicos brillaban por su ausencia por la falta de pago mientras que, en paralelo, crecía la deuda adquirida. Como si todo esto no fuera suficiente los bancos de droga para tratamientos de enfermedades oncológicas, diabetes, epilepsia o VIH estaban saqueados y con stock en cero”, comentó.

“En contracara con ello, durante la presente gestión, desde el gobierno provincial y con una pandemia azotando todos los sistemas sanitarios del mundo, el Frente de Todos logró finalizar 125 obras en hospitales, CAPS y centros de atención primaria que estuvieron detenidas durante el gobierno anterior. Y así, junto a otras medidas y en simultáneo con la campaña de vacunación más grande de la historia, se ha sostenido y reforzado la situación sanitaria para proteger a nuestros y nuestras bonaerenses”, cerró