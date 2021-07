El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Vamos con Vos Florencio Randazzo afirmó hoy que su agrupación pretende "poner sobre la mesa los problemas de la Argentina y resolverlos", al tiempo que sostuvo que "el resultado del incremento de planes en los últimos 20 años lo único que ha hecho es incrementar la pobreza" en el país.

En diálogo con Radio Rivadavia, Randazzo aseguró que en su frente "está representada la sociedad civil, por eso la segunda candidata es la única mujer que integra la Unión Industrial Argentina" (UIA), en referencia a la empresaria Carolina Castro, a quien definió como dueña de una pyme proveedora de la empresa Toyota.

También contó que el tercer candidato es Gustavo Pulti, exintendente de Mar del Plata, y señaló que "los resultados de las políticas públicas son muy malos".

En el mismo sentido, indicó que a su entender las prioridades deben ser "discutir cómo mejoramos la educación, cómo generamos trabajo, cómo le damos consistencia a una economía que tiene un nivel de inflación que deteriora el bolsillo de millones de trabajadores y que no permite tener certidumbre e inversión de cara al futuro".

"No podemos resignarnos a tener que optar por el macrismo o por el kirchnerismo, donde han fracasado los dos", agregó en otro momento de la entrevista, tras lo cual consideró que "no vamos terminar con la grieta si no salimos de estos dos espacios".

Además, afirmó que su frente político vino a "poner sobre la mesa los problemas de la Argentina y resolverlos".

Consultado sobre cuáles serán sus ejes de campaña, Randazzo volvió a proponer una flexibilización laboral al abogar por "una ley laboral inclusiva y más moderna".

Al "49% que está en la formalidad no le discutamos los derechos adquiridos, pero discutamos qué hacemos con el 51% que está en la informalidad", argumentó.

En materia educativa, propuso modificar la legislación para que las medidas de fuerza o los paros docentes "se hagan con las aulas" con el argumento de que la educación es "un servicio esencial".

"Que la educación sea un servicio esencial, que no haya más paro y los reclamos se hagan con los pibes en las aulas", reafirmó y luego añadió que "la mejor política distributiva es brindar servicios públicos de calidad".

Finalmente, se preguntó "qué hacer con los planes", en referencia a los programas sociales que implican una transferencia bancaria a sectores de la población muy empobrecidos, y en ese sentido llamó a consolidar "una contraprestación" o redirigir esos fondos a pequeñas y medianas empresas a los fines de promover la contratación .

"Tracemos un sendero que tenga como contraprestación la formación en un oficio, un estudio, o destinar parte de esa plata a la Pyme para que los contrate", exhortó.

En ese marco, advirtió que "el resultado del incremento de planes en los últimos 20 años lo único que ha hecho es incrementar la pobreza".

"¿Entonces para qué persistir haciendo lo mismo?", insistió.

"Si seguimos haciendo lo mismo que en los últimos 30 o 40 años, el resultado va a ser el mismo. Y los resultados son malos", concluyó el exfuncionario del kirchnerismo y dirigente peronista que en las elecciones legislativas de 2017 compitió como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, resultando cuarto. (Télam)