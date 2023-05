El senador provincial del Frente de Todos y secretario general de Canillitas, Omar Plaini, habló sobre la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de no ser candidata en los próximos comicios.

“Cualquiera que esté un poquito informado, sabe que CFK lo que escribe con la mano no lo borra con el codo, por eso no me sorprendió que no se presente, al contrario, reafirma una vez más su pensamiento”, sostuvo en declaraciones radiales.

Por otro lado, se refirió rol de Sergio Massa: “Hasta lo que yo he escuchado, el ministro de economía, no se ha presentado como candidato, al contrario, ha dicho que no se puede ser ministro de economía y candidato”