Omar Plaini, senador provincial y secretario general de Canillitas, manifestó que “en una coalición como el Frente de Todos, formado por más de 20 organizaciones es lógico que afloren contradicciones”.

“Estamos cogobernando con el FMI y por donde pasa el Fondo no crece el pasto”, añadió en declaraciones radiales. A su vez, indicó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “agarró un fierro caliente y lo está llevando adelante, es muy respetable”.

“Aún con todas las contradicciones de nuestra coalición, no me sumo a una sola certeza de la oposición. Que Cristina no sea candidata no significa que no sea la conductora del espacio”, completó