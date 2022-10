El senador provincial y titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, dijo que el hecho de que no habrá un único acto por el Día de la Lealtad Peronista el próximo lunes, 17 de octubre, es una ratificación de que hay una fractura en el sindicalismo, pero destacó que Pablo Moyano, de la Confederación General del Trabajo (CGT), “le viene muy bien al movimiento sindical”.

En la CGT “hay unidad pero no unicidad”, dijo Plaini. “No hay una única concepción, por eso hay tres secretarios generales. Lo idea sería que hubiera uno.”

“Eso lo vamos superando”, dijo el dirigente canillita, “pero es cierto que no vamos a tener un solo acto el 17 de Octubre, con lo que significa esa fecha para los que venimos del peronismo.”

Respecto de Moyano, dijo que “es el que mejor expresa al trabajador y a la trabajadora de pie”. El líder cegetista “es un hombre directo, habla como los trabajadores, vive en un barrio. Le viene muy bien al movimiento sindical argentino”, expresó Plaini.

Por otra parte, el senador del Frente de Todos consideró que el conflicto entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas del sector “fue la gota que rebalsó el vaso para que el ministro (de Trabajo, Claudio) Moroni sea reemplazado”, pero eligió no cargar las tintas sobre el ahora exministro.

“Cuando hay contradicciones en nuestra propia fuerza, no le podemos pedir a un funcionario que tenga una claridad por encima del resto”, dijo Plaini, en referencia a Moroni. Y, por otro lado, remarcó que “al no poder frenar la inflación, lo demás no se resuelve”.

En efecto, “de nada vale que alguien se jacte de tener la mejor paritaria porque siempre corremos detrás” de la inflación, explicó el legislador. “Si no resolvemos la cuestión de fondo, esto va a seguir, más allá de los cambios de nombres.”

Por eso, Plaini consideró que hace falta “una reforma muy profunda” para resolver el problema de la inflación