–Tras el cierre de listas se conoció que usted será la cabeza de nómina por Diputados en la cuarta sesión electoral: intentará revalidar su mandato. ¿Qué lo motivó a volver a firmar para renovar el cargo?

Bueno, en principio creo que es un desafío. Cuando asumí, hace cuatro años, lo hice con la idea de poder representar a la región, trabajar en conjunto con los intendentes, tratar de que el radicalismo se fortalezca en cada uno de nuestros distritos, sobre todo establecer una conexión con los vecinos, facilitar las gestiones, gestionar para el distrito y para la región. Y creo que en este desafío hemos ido creciendo y entendía que, por supuesto, si se da la posibilidad de un segundo mandato, uno llega con mayor experiencia, con mayor conocimiento. Y me encontraba también con las mismas ganas que cuando inicié el camino, allá en el 2019. Así que por supuesto, al contar con el respaldo de la región, de nuestros referentes, para mí es un orgullo poder encarar este desafío, que lo asumo con la misma energía, con las ideas, con responsabilidad, y también sabiendo que seguramente la Argentina está atravesando un momento complejo y lo que se viene también seguirá por ese camino, pero necesita de gente con fuerza, con ganas, con equipos, y en mi caso, que represento también a un colectivo y también a muchos jóvenes, trato de representar a este colectivo.

–Y trabajando también de la mano con Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen, precandidato a vicegobernador por la Unión Cí­vica Radical (UCR), acompañando la fórmula con Néstor Grindetti. Me imagino que también muy emocionado por esta posibilidad que tiene Miguel de representar al interior de la provincia.

La verdad que sí. Miguel ha sido un gran dirigente político. Es un excelente intendente. En ocho años de gestión ha llevado adelante políticas públicas muy buenas para Trenque Lauquen, continuando con una tradición histórica de buenas políticas e inaugurando nuevas políticas que vinieron para quedarse. Alguien que apuesta a la salud, que apuesta a la educación, que apuesta al ambiente, que apuesta a la política de tierras, que también hizo una inversión muy grande en ciencias y tecnología, que tiene una visión regional. Así que creo que Miguel es un gran representante de los intendentes del interior, en una fórmula que encabeza un intendente del Gran Buenos Aires.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La verdad que es una muy linda fórmula, que trata de aportar la experiencia de bonaerenses que han gobernado durante ocho años sus distritos y que creen que las cosas se pueden hacer mejor, y que hacer mejor las cosas tiene que ver con que las soluciones a los vecinos lleguen de manera más rápida, más ágil, y que las obras que se lleven adelante y las necesidades que haya, que los recursos que haya que aplicar, sean de la manera más estratégica. Creo que su visión es muy importante.

Por supuesto, para Trenque Lauquen es una situación histórica poder tenerlo a Miguel. Y creo que también, en parte, habla de que se mira a nuestro distrito como un modelo de gestión.

–En este contexto, y pensando también en la precandidatura de Maximiliano Abad, otro referente del radicalismo, y en Gustavo Posse, también, que en la fórmula que compite contra Grindetti y Miguel Fernández, es también candidato a vicegobernador; y en el contexto de los 132 años de la UCR, que se celebraron el pasado 26 de junio, ¿cómo analiza la actualidad de este centenario partido?

Bueno, particularmente la candidatura de Maxi Abad me parece muy importante, porque estamos hablando de la posibilidad de que el radicalismo, después de casi veinte años, pueda tener nuevamente un senador nacional por la provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa. Y entiendo que en este cierre llegamos con un equilibrio. En ambas fórmulas hay representantes del PRO y del radicalismo, de un partido que va creciendo. En este caso no encabeza la boleta, pero sí tiene lugares proponderantes dentro de ambas fórmulas. Y también de un partido que sin lugar a dudas va a tener un protagonismo muy importante en el gobierno que pretendemos que tenga Juntos por el Cambio (JxC) a partir del 10 de diciembre de 2023.

En nuestro caso, apoyando a Patricia Bullrich y a Néstor Grindetti, entendemos que el radicalismo va a ser una pieza fundamental, que nuestros socios han entendido la necesidad de que justamente el radicalismo tenga aportes concretos de la territorialidad, de la experiencia de los intendentes, de nuestra visión sobre la educación, sobre la salud, sobre la seguridad. Veo un partido en crecimiento, que por supuesto a todos nos gustaría que sea más rápido, pero si miramos para atrás tenemos que entender que este crecimiento efectivamente se ha dado.

–¿Y qué cambios urgentes necesita la provincia?

Bueno, necesita múltiples cambios. Algunos de ellos, por supuesto, están vinculados no solamente a la provincia, sino a una cuestión nacional. Hoy la urgencia número uno es tratar de estabilizar la economía, bajar la inflación, establecer una perspectiva donde el salario no se deteriore todos los días y la gente vaya al supermercado y no encuentre todos los días remarcaciones de precios. Creo que esto es una cuestión estructural, pero que naturalmente enmarca a toda la Argentina y la provincia no está exenta de eso.

Pero después la provincia tiene enormes desafíos. Uno del que siempre hablamos con Miguel es cómo reorganizarla administrativamente, que parece algo abstracto, pero tiene que ver con que una persona inicie una jubilación y pueda hacerlo lo más rápido posible, con que hagamos un trámite de personería jurídica y que no sea un dolor de cabeza, con que busquemos una derivación para un paciente a un hospital provincial de un niño o niña que esté sufriendo una urgencia y que realmente pueda tener cama de manera efectiva y rápida. Entonces, la descentralización, la regionalización, la discusión de la organización de esta provincia que es tan rica, tan grande, y que tiene tantas deudas, creo que va a estar en las prioridades.

Y por supuesto, también, generar los incentivos impositivos, fiscales y desde el punto de vista simbólico también, para que los sectores productivos de nuestra provincia puedan desarrollarse a pleno. Si bien lo hacen en gran parte, y la provincia sigue siendo, la verdad, una potencia, creemos que puede explotarse mucho más. Por ejemplo, en mi caso me ha tocado presentar un proyecto sobre el fomento de la apicultura, una actividad que por ahí no parece tan grande, pero que tiene muchísimos beneficios, que puede generar mayores divisas, con respaldo. Así cada uno de los sectores seguramente puede estar creciendo también.

–Y a nivel nacional, ¿qué cree que les puede ofrecer Patricia Bullrich a los argentinos?

Bueno, creo que Patricia, primero, conforma equipos. Creo que justamente esta unión que hace con una gran parte del radicalismo habla de que tenemos los mismos valores, y también ella tiene una fuerza para que las miradas que podamos darle nosotros puedan ser complementarias. Es alguien que ha trabajado en el Ministerio de Seguridad durante cuatro años, ha pasado momentos difíciles y ha demostrado tener firmeza para enfrentar esos desafíos.

Bueno, creo que en parte es alguien previsible, que le dice a la gente y le cuenta qué es lo que quiere hacer, y creo que tiene la firme decisión de llevarlo adelante. Y me parece que eso es lo que está buscando hoy la sociedad argentina: que se le hable con franqueza, con honestidad, que se le explique que hay ciertos cambios profundos que hay que llevar adelante, y que a la vez, por supuesto, sea capaz de conformar equipos para tener a los mejores alrededor, para enfrentar los enormes desafíos que se vienen. Desafíos económicos principalmente, pero también muchos desafíos que tienen que ver con los valores.

Creo que hoy su conexión más grande con la gente tiene que ver con que la gente identifica que los valores que ella pregona y que ha mantenido durante todos estos años, aun en los momentos más difíciles, como fue la pandemia, son los que la sociedad argentina necesita para reacomodarse y reconstruir su camino.