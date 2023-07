Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230710 Juan Gómez Parodi

–Diputado, participó de la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner en la ciudad de Salliqueló. El gobierno asegura que se reducirán las importaciones en 4200 millones de dólares e YPF también proyecta, con la puesta en marcha de este gasoducto, exportaciones por 17.000 millones de dólares al año. ¿A usted qué le genera esta posibilidad de la soberanía energética para el país?

Fue una jornada muy emotiva, un 9 de julio recordando nuestra independencia en 1816. Poder ser parte de la inauguración de un hecho concreto, de una política pública y una obra pública que va a tener tantos beneficios para nuestro país; y al mismo tiempo me parece que representa una oportunidad que podemos utilizar para consolidar nuestro proyecto industrial. Ese gas lo podemos exportar todo, como materia prima, o lo podemos utilizar para, aparte de exportarlo, generar con ese gas, con esa energía, más valor agregado, más trabajo, más industrialización, que me parece que es el verdadero debate que tiene en los próximos años la Argentina: si es un país con independencia económica, que se industrializa y genera valor agregado, o si somos un país dedicado netamente a la exportación de materias primas, tanto en la cuestión agrícola, con la exportación de oleaginosas, como en la cuestión minera, en todos los minerales que estamos exportando, y también en litio, y en la cuestión hidrocarburífera.

–Además, esta jornada representó una foto de unidad, que tanto se estaba esperando, entre Alberto, Cristina y Sergio Massa. ¿Usted cómo lo tomó, diputado? ¿Era necesario que estos referentes del espacio se mostraran juntos de cara a las PASO?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sí, me parece que era importante, en tanto y en cuanto esa foto de unidad lo que estaba demostrando es que se había trabajado en conjunto para lograr un objetivo importante para el país. Yo no soy defensor de la unidad por la unidad en sí misma, de las fotos de los dirigentes, sino de que logremos unirnos para poder generar transformaciones y mejorarle la vida a la sociedad. Y en este caso era una foto que era la culminación de una primera etapa de un proyecto que realmente les va a transformar la vida a muchos argentinos y que se hizo por la voluntad política, incluso (algo que destacó el ministro y candidato a presidente Sergio Massa) en contra del mandato del Fondo Monetario, que esperaba que esos dólares se utilicen únicamente para pagar la deuda que la Argentina, lamentablemente y por culpa de Mauricio Macri, tiene con el Fondo Monetario.

–Ahora que menciona a Mauricio Macri, también salió a hablar sobre el gasoducto Néstor Kirchner. Salió a cruce del oficialismo por las demoras en el avance de las obras y también criticó los discursos “rimbombantes”, así los llamó él, sobre soberanía, autoabastecimiento, independencia. ¿Qué siente cuando escucha estas declaraciones del expresidente?

Bueno, la verdad es que da vergüenza, ¿no? Una persona que, primero, nos dejó un legado tan pesado y una mochila tan dura de acarrear para las futuras generaciones, para nuestros hijos, esperemos que no para nuestros nietos, pero seguramente para nuestros hijos: esta mochila y esta deuda con el Fondo Monetario. Y después los datos hablan por sí mismos. Si no me equivoco, en la gestión de Mauricio Macri solo se construyeron 46 kilómetros de gasoducto. Y hoy estamos inaugurando un gasoducto que va desde la provincia de Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires. Entonces, es evidente que hay una diferencia sustancial. Me parece que es lamentable que, en vez de reconocer un triunfo que es para todos los argentinos, se intente erosionar esa obra y tratar de utilizarlo políticamente para desgastar al gobierno.