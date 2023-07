Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230704 Nicolás Russo

–Me gustaría comenzar analizando el plano electoral a nivel nacional. ¿Qué balance hace de la fórmula Sergio Massa–Agustín Rossi para la presidencia de la Nación, teniendo en cuenta que usted es un referente del Frente Renovador?

La fórmula realmente es una fórmula que sintetiza lo que representa este espacio: un espacio nacional y popular, que resguarda derechos, y claramente apuesta a la producción y al trabajo. Así que estamos muy felices de quien nos representa a nivel Nación.

–Usted siempre ha manifestado que Sergio Massa era un hombre sumamente preparado para la presidencia, el mejor candidato que podía ofrecer el espacio.

Totalmente. Lejos el mejor candidato. Lejos. Un candidato que no sólo está capacitado de nacimiento, tiene condiciones naturales, sino que se esfuerza y se prepara día a día. Alguien que sabe trabajar en equipo, alguien que convoca a todo el mundo. Y la verdad que el país tiene un futuro enorme con Sergio Massa presidente.

–¿Y qué opina de la interna que le plantea Juan Grabois dentro de Unión por la Patria (UxP)?

Bueno, está bien. El espacio aceptó que hubiera PASO. No hay ningún problema. Después, el que más votos saque será quien represente a UxP, ¿no? Pero está bien lo que hace Juan. Él cree que está en condiciones de pelear, o representa a un sector, y tenemos que ser amplios.

–Y a nivel provincia de Buenos Aires, finalmente se llegó a una síntesis: Axel Kicillof no tendrá internas, e irá nuevamente por la gobernación bonaerense. ¿Lo nota fuerte, consolidado, a Kicillof para revalidar?

Sí, sí. Axel, a mi entender, es el mejor gobernador que ha tenido la provincia, por lo menos desde que tenga uso de razón. Ha hecho una gestión buenísima. No buena, buenísima. Tanto él como Verónica (Magario) son las personas indicadas para retener la provincia cuatro años más.

–A nivel local, ahora hablando estrictamente del plano de la ciudad de Lanús, usted tendrá también internas dentro del espacio contra tres concejales. ¿Cómo se plantea que serán estas PASO en Lanús? ¿Con qué expectativas las va a encarar?

Nosotros venimos trabajando para ganar en octubre la elección. La PASO es el primer tiempo. Ahora tenemos que sortear este escollo, pero por lo que vemos en la calle, la recepción de la gente, claramente nosotros nos vemos ganadores de las PASO y también ganadores en octubre de la elección general. La gestión local ha sido muy pero muy mala, y eso se nota a cada paso.

–Usted siempre habla de un plan estratégico e integral para cuidar a los vecinos de Lanús. Me parece algo fundamental en estos tiempos. ¿Sobre esta base se va a desarrollar su campaña? ¿Cuáles serán los principales ejes de la campaña?

Los principales ejes son seguridad, obra pública, salud, producción y trabajo (estamos hablando de generar 5000 empleos). Pero también hay otros temas, como deporte, ambiente, bueno, son infinidad de temas. Todo lo que tiene relación con la gente, con las necesidades que tiene, nosotros estamos para atender a todos por igual. Pasa que vos llegás a un lugar y te dicen: “Solucioname el problema de la inseguridad, los pozos...” No podés solucionar los problemas de seguridad si no hacés un abordaje integral del tema.

–¿Hoy el gobierno municipal está lejos de estas necesidades de la gente?

Está muy lejos. Para mí, es gente que no entiende muchas veces lo que pasa en Lanús, porque no son de Lanús. Lanús es muy atípico. Tenemos nuestra idiosincrasia. Hay problemas muy importantes. Vos vas a una sala de barrio y no tenés médicos, no tenés enfermeros, no tenés insumos... Para que te corten un árbol, por ahí pasan tres años y no te lo hacen. Estamos hablando de cosas simples, pero necesarias, ¿no? Hay una demanda de los vecinos de Lanús muy importante.