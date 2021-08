El primer precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, consideró hoy que en un debate entre los postulantes de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) deberían "discutirse ideas sin shows mediáticos", pero consideró que los electores de Juntos por el Cambio deberían "escuchar las distintas voces" de sus postulantes candidatos para "elegir de manera más racional".

"La entiendo a (la precandidata María Eugenia) Vidal cuando dice que no quiere discutir ahora porque está en una PASO. Lo que no entiendo es si al mismo tiempo le niega la posibilidad de debatir a (Ricardo) López Murphy. Eso es algo que baja el nivel", señaló Santoro en diálogo con Radio 10.

De esta forma se refirió el legislador porteño a la puja interna de Juntos que se desarrolla en el distrito porteño, donde además de las listas de Vidal y López Murphy también compite la nómina liderada por el radical Adolfo Rubinstein, exSecreatario de Salud del Gobierno de Mauricio Macri.

"Tal vez de cara a unas PASO corresponde primero que los electores de tu propio espacio político escuchen las distintas voces de los precandidatos para elegir de manera más racional, con más instrumentos, con más información", estimó el también asesor presidencial.

Así consideró que en el caso de su lista, que no tiene oponentes internos, "sería más lógico discutir en la general", pero recalcó que se sumará al debate cuando se lo pidan.

"Lo que hay que hacer es discutir ideas, alejarse de los show mediáticos y los programas que le sirven solamente a los productores de los canales. Hay que tratar de construir herramientas que le sirvan a los electores", definió.

"Si me convocan a discutir ideas por supuesto que voy a ir. No tengo problema, si eso suma y no es para armar un show mediático. Creo que cada espacio debería discutir internamente primero y después podemos discutir qué queremos para la Argentina y para la Ciudad", sostuvo. (Télam)