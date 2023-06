Tras las declaraciones vertidas por el máximo líder del Frente Renovador, Sergio Massa, durante el plenario; el senador provincial José Luis Pallares contempló la posibilidad de que el ministro de Economía no sea el candidato de consenso del Frente de Todos y sostuvo que “el candidato de consenso no tiene que ser necesariamente Sergio, por supuesto que creemos que es el más capacitado y el que tiene mayor experiencia”. En ese sentido, agregó que tiene que haber una fórmula unificada, pero “si no hay remedio, participaremos igual de las PASO”.

Pallares remarcó que “este momento no da para PASO… hubo un momento en el que era necesario ir a unas PASO, pero este contexto indica que tenemos que ir con una sola fórmula. Ya quedó claro que el peronismo unido gana”