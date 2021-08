El senador provincial por el Frente de Todos, José Luis Pallares, dio su opinión sobre el escenario electoral en Lanús, ciudad de la cual es oriundo. “Hay un gobierno que no pertenece al oficialismo, y lo tenemos que recuperar. La vocación choca con la realidad de los votos, cuando quede determinado quién es el mejor, el resto deberá acompañar".

“No opino acerca de lo que dicen los demás, expreso mi opinión e intento que mis convicciones más firmes se lleven adelante. La pirotecnia verbal siempre está presente en estas épocas”, subrayó en declaraciones radiales.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados mantuvieron un encuentro con titulares de defensorías provinciales

En este sentido, el legislador apuntó que “la oposición no solamente no se pone de acuerdo, sino que es un ida y vuelta de descalificaciones permanente. Lo de Elisa Carrió, lo de Facundo Manes y Gerardo Morales tirándose, esas cosas no suman”