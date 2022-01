“El Senado ha demostrado que va a estar al lado de la Justicia en la investigación”, resaltó Pallares y dijo que “causa muchísima tristeza lo que está sucediendo” y recordó el caso de su compañero de bloque Omar Plaini, quien a los 17 días de la reunión en la que participó Allan junto a ex funcionarios “tuvo un allanamiento en su gremio con más de 150 gendarmes”

“Aquí lo importante no son quienes integraban la mesa sino quienes daban las órdenes que no son otros que Mauricio Macri y la ex gobernadora. Esto debe queda claro”, sentenció