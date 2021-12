Tras cumplirse veinte años del 19 y 20 de diciembre del 2001, días en donde Fernando De La Rua abandonaba en helicóptero la presidencia y dejaba al país envuelto en una crisis financiera, económica y social; el senador provincial del FDT, José Luis Pallares, pidió al pueblo tener memoria.

“Los argentinos tienen que recordar lo sucedido para que nunca más vuelva a pasar”, dijo el senador Pallares.

“Ese gobierno inoperante no pudo poner orden en el preciso momento en el que todo se desordenaba, no solo en términos de gestión de Gobierno sino por el hecho de que la gente ya estaba en la calle. No pudieron manejar la movilización”, expresó.

En ese marco, Pallares disparó: “¿Cuántos responsables del gobierno de Macri fueron responsables de aquel Gobierno? Desde Patricia Bullrich hasta Lombardi pasando por López Murphy, quien desató la peor catástrofe económica”.

Click to enlarge A fallback.

“Hoy los escuchamos y la pregunta es si quieren volver a reeditar las políticas neoliberales”, tras ello dijo que “Una de sus pruebas es el rechazo al Presupuesto”